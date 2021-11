Rotary Fiorenzuola in assemblea: definita la squadra del presidente eletto Pavesi

Nel segno di una ritrovata “normalità” (lo scorso anno le attività erano state organizzate su piattaforma Zoom), il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda ha tenuto giovedì 11 novembre la sua assemblea annuale presso la sede sociale, al Relais Cascina Scottina. L’appuntamento era finalizzato al rinnovo delle cariche per l’anno rotariano 2022/2023, alla nomina del Presidente dell’anno rotariano 2023/2024 e all’approvazione dei bilanci. Di grande rilievo la partecipazione dei soci, che hanno voluto onorare con la loro presenza uno dei momenti più significativi della vita rotariana.

La Presidente Tiziana Meneghelli e i soci hanno finalizzato l’appuntamento al ripercorrere il cammino delle prime attività di questo anno rotariano. Proficua occasione quindi per verificare la progettualità messa in campo rispetto agli obiettivi prefissati. Il Presidente ha ripercorso le numerose iniziative realizzate in questi primi mesi di mandato, ma, soprattutto, ha illustrato i progetti che dovranno trovare realizzazione nel 2022. L’assemblea ha avuto modo di ricevere dettagliate informazioni sulle iniziative passate e future del sodalizio, iniziative che erano state ampiamente portate al consesso dei soci in occasione delle recente visita del Governatore Distrettuale Sergio Dulio. Il tesoriere del Club Maurizio Pericotti ha quindi illustrato gli elementi del bilancio consuntivo e di quello preventivo: a tal proposito si sono affiancati al tesoriere il Past President Fausto Arzani e il Presidente in carica Tiziana Meneghelli, che ha condotto la serata, densa di adempimenti. Entrambi i bilanci sono stati approvati all’unanimità.

Sempre Meneghelli ha poi comunicato che il Presidente nominato per l’anno rotariano 2023/2024 è stato individuato dalla commissione preposta (Presidente in carica, ultimi tre Past President, Presidente Eletto) in Federica Arduini, attualmente Presidente della Commissione Progetti e, dalla sua entrata nel Rotary sempre particolarmente attiva nel presidiare le diverse attività che le sono state affidate. Arduini ha preso la parola, accolta dal caloroso applauso dei presenti, per dichiarare la sua emozione e il suo orgoglio nell’accettare la carica. Ha ringraziato i “saggi” che hanno individuato la sua persona per il prestigioso incarico e in particolare Tiziana Meneghelli e Stefano Pavesi, che hanno offerto il loro supporto nella fase di riflessione legata alla decisione di accettare la proposta di presidenza: “Ci sono e ci sarò – ha dichiarato Arduini – da quando sono entrata nel Rotary Fiorenzuola mi sono messa a disposizione, ecco perché, pur nella consapevolezza dell’impegno che vado ad assumermi, non ho potuto declinare la prestigiosa proposta”.

Stefano Pavesi, presidente eletto per l’anno 2022/2023, figura storica del club che si è reso disponibile per rinnovare il suo impegno dopo aver speso diversi anni all’interno delle strutture distrettuali, ha quindi avviato le procedure di voto per l’individuazione dei consiglieri del club che sono risultati Rinaldo Onesti, come Vice Presidente, e Franco Spaggiari, Edvige Francesconi, Laura Dieci e Paola Baldini in qualità di consiglieri. Confermato nell’incarico lo storico ed efficientissimo tesoriere Maurizio Pericotti , che ha avanzato ai presenti alcune novità da introdurre nella gestione del bilancio , anche queste approvate all’unanimità. Individuati anche i presidenti di Commissioni, figure cruciali per le attività del club: Stefano Sfulcini come presidente della Commissione per l’Effettivo, Franco Timpano per la Commissione Comunicazione, Claudio Mazzari per la Commissione Ambiente, Piergiorgio Turchio per la Commissione Fondazione Rotary ed Alfio Rabeschi per la Commissione Progetti. Il presidente eletto Pavesi si è riservato la decisione di individuare una eventuale nuova Commissione ed un corrispondente Presidente. La socia Caterina Abbondotti continuerà a presidiare i rapporti con il Club gemellato di Forlì. Definita quindi la squadra che accompagnerà Stefan Pavesi nel suo futuro mandato, squadra onorata dall’applauso dei soci.

Meneghelli ha rivolto quindi indirizzi di saluto ai presenti, chiudendo la serata con l’augurio di un buon lavoro e ricordando i principi che devono animare le azioni del Club, sulla scia delle ispirazioni rotariane, sempre indicate con chiarezza a livello distrettuale, nazionale ed internazionale.