Salgono a 318 gli interventi delle Usca. Baldino “E’ il dato più alto del 2021”

Questa settimana si registra nuovamente un netto incremento nel numero di interventi alla centrale Usca (Unità speciali di continuità assistenziali) che passano da 221 a 318, con una media di 45 al giorno. “E’ il dato più alto del 2021” dice il direttore generale Baldino. Un’attività intensa che consente però di far restare basso il numero di accessi al Pronto Soccorso, che continuano ad essere 5 al giorno.

Ricoveri sono di nuovo in salita, come avviene da 3 settimane, dice il direttore generale, con 52 persone ricoverate in ospedale. Il dato della terapia intensiva resta invece più contenuto, con una media stabile di 4 ricoveri alla settimana. “Segno – per Baldino – che il vaccino funziona”.