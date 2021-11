San Giorgio, scontro auto-scooter: giovane ferito

E’ di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 18 novembre lungo via Dante a San Giorgio (Piacenza), all’altezza dell’incrocio con via Ghittoni.

Lo scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un’Audi A3 e uno scooter: ad avere la peggio il conducente del ciclomotore, di 26 anni, soccorso dai sanitari intervenuti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e l’autoinfermieristica del 118. Da quanto si è appreso non si troverebbe in gravi condizioni. Illesa invece la persona alla guida dell’auto. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero, sul posto con il comandante Paolo Giovannini.