Quelli della prima dose last minute “Sani e senza la percezione del rischio: (reale)”

Chi sono i pochi piacentini che a undici mesi dal via della campagna vaccinale, hanno finalmente deciso di farsi iniettare la prima dose? Sono un numero esiguo, ormai qualche centinaio alla settimana perchè la percentuale di vaccinati in provincia non si schioda dal quell’85,2-3 per cento da alcune settimane. E tuttavia anche un solo vaccinato in più è importante, per frenare la diffusione dell’epidemia, per proteggere una persona fragile che potrebbe ammalarsi seriamente.

Lo abbiamo chiesto alla direttore del Distretto Ausl di Piacenza, la dottoressa Anna Maria Andena che segue da vicino l’evolversi della campagna vaccinale. Chi sono dunque quelli delle prime dosi in queste settimane? “Ci sono diverse tipologie di utenti che approdano in questi giorni ai nostri hub vaccinali, quella più numerosa è composta da persone sane e in buona salute che ritenevano che il vaccino per loro non fosse necessario. Sono per lo più al di sotto dei 50 anni, o comunque giovani, senza particolari problemi di salute, che sostanzialmente non avevano la percezione del rischio. E che stanno cambiando idea, perchè purtroppo tra i non vaccinati sia ammalano anche persone non anziane. Poi c’è un’altra fascia di persone, che per svariati motivi di carattere clinico o legati a terapie che non poteva fare prima il vaccino oppure aveva una qualche forma di allergia che li teneva lontani dall’immunizzazione. Noi abbiamo allestito un laboratorio protetto per questi soggetti allergici e quindi restii di fronte all’iniezione, con tempi di attesa un po’ più lunghi, per una somministrazione in condizioni estremamente controllate. Tra questi ci sono pazienti che hanno accusato shock anafilattici specifici causati da farmaci senza alcuna relazione coi vaccini, ma che devono essere messi in condizioni di non rischiare. Dulcis in fundo ci sono anche quelli che si sono stufati di farsi tamponi a ripetizione e hanno capitolato di fronte al vaccino”. Tra le persone che hanno scelto, seppur in ritardo, seppur tra gli ultimi, di farsi somministrare il vaccino si è fatta strada anche un’altra consapevolezza dimostrata dai dati clinici: che la malattia si può anche superare e si può guarire, ma possono restare strascichi importanti, danni permanenti per la salute noti come sindrome post virale “long covid”.

Secondo la Andena, alle condizioni attuali è difficile che la percentuale di piacentini vaccinati riprenda a crescere in maniera decisa. “Non mi aspetto nessuna svolta e credo che non ci staccheremo facilmene dall’attuale 85 e rotti per cento, forse possiamo spingerci fino all’86-87 per cento, ma molto lentamente. L’unico fattore di risalita potrebbe essere la decisione attesa per la fine del mese da parte delle istituzioni sanitarie Aifa ed Ema sulla vaccinazione dei bambini, quelli nella fascia 5-11 anni oggi esclusi dalle somministrazioni. Solo in quel caso potremo assistere a un incremento della popolazione immunizzata”.

E sull’ipotesi di introdurre l’obbligo di vaccino per legge? “Sarei propensa. Perchè sarebbe una scelta chiara e ognuno sarebbe chiamato a prendersi le proprie responsabilità personali e di fronte alla comunità. Sarei a favore per un discorso di natura etica, come avviene già per i vaccini dell’infanzia, obbligatori per frequentare le scuole”. E a chi dice che un obbligo sarebbe difficile da far rispettare? “Non credo, anche perchè siamo riusciti a somministrarlo all’85 % della popolazione, ora manca solo un 15 %. E poi i credo che dobbiamo pensare al Covid19 come un virus endemico col quale convivere, perchè in continua mutazione, come quello dell’influenza. Per il quale probabilmente potrebbe essere necessario vaccinarsi ancora, e ripetere il vaccino anche ogni anno”.