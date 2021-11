La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti nel corso di una sola settimana nel mese di novembre. Dal 20 al 28 novembre va in scena in tutta Europa una elaborata campagna di comunicazione ambientale che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. L’accento è quindi sulla prevenzione dei rifiuti e ogni azione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti mostra come ogni attore della società – compresi i singoli cittadini – possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare questo messaggio d’azione agli altri.

In questo contesto nel corso degli ultimi confronti tra Iren gestore del servizio e l’Amministrazione comunale di Piacenza è emersa l’esigenza comune di contrastare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti con iniziative di comunicazione che sensibilizzino i cittadini verso comportamenti più rispettosi dell’ambiente. Iren ha quindi sviluppato una campagna che prevede il lancio di 3 video pillole che verranno divulgate attraverso canali social, siti web, banner su quotidiani on line. Per catturare l’attenzione del cittadino con originalità, l’idea è stata quella di ricostruire scene che rimandano a 3 favole famose: ogni scena però ha un epilogo diverso da quello tradizionale, proprio a causa di rifiuti abbandonati. Il messaggio arriva nei fotogrammi finali: se tutti avessero un comportamento responsabile, potremmo vivere in un mondo da favola. Si è pensato quindi di pubblicare i video in occasione della Settimana europea di riduzione rifiuti 20-28 novembre) e presentare la campagna insieme alle amministrazioni attraverso flash mob nelle piazze principali. Verrà riproposta la scena de “La Bella addormentata” con momenti interattivi che coinvolgeranno cittadini, associazioni che praticano plogging e studenti.

Le iniziative sono state presentate in Municipio dall’assessore all’Ambiente Paolo Mancioppi e dal direttore Operations di Iren Ambiente Giovanni Chinosi.