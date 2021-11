Scazzola “Col Fiorenzuola partita bella e difficile, dovremo essere concreti”

È un Piacenza carico quello che si presenta all’atteso derby con il Fiorenzuola (domenica, ore 14.30), primo confronto in assoluto tra le due formazioni fra i professionisti. I biancorossi arrivano da due ottime prove, coronate da altrettanti successi, contro Pro Vercelli e Renate, vittorie preziosissime per classifica e morale con una squadra che sembra davvero aver cambiato marcia dopo un inizio di stagione complicato. Per la sfida del “Pavesi” Scazzola dovrà rinunciare a tre pedine importanti – Armini, Bobb e Dubickas – causa impegni con le nazionali.

“Mi aspetto una partita bella e allo stesso difficile – le parole del tecnico alla vigilia – il Fiorenzuola ha grande entusiasmo, sta facendo bene e sicuramente non sarà una partita facile. Noi però come sempre dobbiamo pensare alle nostre idee di calcio e a fare una grande prestazione, cercando di limitare al massimo gli errori e di essere il più concreti possibile. La squadra sta abbastanza bene, anche se arriviamo da tre turni infrasettimanali che hanno lasciato qualche strascico. Avremo diverse assenze, ma crediamo nel gruppo e nei nostri giovani”.