Scherma ad alto livello, assegnate a Piacenza due gare nazionali

Piacenza si prepara ad accogliere due gare di livello nazionale di scherma. La Federazione ha, infatti, pubblicato l’assegnazione delle gare del 2022 e Piacenza vede la conferma del Campionato italiano a squadre (che si sarebbe dovuto tenere nel maggio 2020, poi sospeso per il lockdown) e, la novità assoluta della seconda prova nazionale del Gran Prix Under 14. I due appuntamenti, che saranno organizzati dal Circolo Pettorelli, sono: dal 25 al 27 marzo i campionati a squadre, mentre il 2 e 3 aprile scenderanno in pedana i giovani atleti del Gran Prix.

“Accogliamo con piacere la conferma dalla Federazione della gara a squadre, e con sorpresa e soddisfazione accogliamo il Gran Prix dei più giovani, una novità inattesa. Saranno due occasioni importanti – commenta il presidente del Pettorelli, Alessandro Bossalini – per tutto il territorio, in particolare per la città che ospiterà questi eventi sportivi di alto livello tecnico e agonistico. E che vedranno la partecipazione di migliaia di atleti e accompagnatori”.