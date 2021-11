Scherma, altro argento per il Pettorelli: Franchi secondo ai regionali

Gran premio Giovanissimi. E Monaco è quinto: arriva in finale nella categoria Ragazzi. Bossalini: “Ottima gara dei due atleti e altri ragazzi hanno esordito in pedana”. Da oggi al via le prove zonali del Campionato Cadetti e Giovani con 9 spadisti in pedana a Terni

Nuovi successi per il Pettorelli alla prima prova regionale del Gran premio giovanissimi. Da Bologna, lo scorso fine settimana, Edoardo Franchi è tornato con una medaglia d’argento (categoria Giovanissimi), mentre Valentino Monaco (Ragazzi) è arrivato in finale piazzandosi al quinto posto.

La pattuglia di 12 atleti piacentini è stata guidata, nella due giorni felsinea, dal presidente Alessandro Bossalini, da Francesco Monaco, Amedeo Polledri, Francesco Fuochi e Andrea Polidoro. Positivo il giudizio del Boss su questa prima tornata del campionato regionale di spada: “Continua l’ottimo stato di forma di Franchi. Molto buona la prestazione di Valentino che è sceso in pedana con gli Allievi, cioè atleti di una categoria superiore. Inoltre, c’è la soddisfazione di aver fatto esordire in gara altri ragazzi”.

L’attività agonistica del Pettorelli prevede da giovedì una quattro giorni di gare, a Terni per la prova zonale del campionato italiano Cadetti e Giovani, a cui parteciperanno 9 ragazze e tre ragazzi biancorossi.