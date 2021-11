Scherma, Tommaso Bonelli (Pettorelli) di bronzo ai Campionati Italiani Under 20.

Il giovane atleta del team piacentino sale ancora sul podio e lo fa a Terni, conquistando la medaglia di bronzo nella prova nazionale Giovani (Under 20), che ha visto in pedana 235 atleti. Ma per il Pettorelli in Umbria si registrano anche le ottime prove di Marta Nocilli (si è piazzata ventesima) e di Irene Sofia Cecchet, fermata ai 32esimi (per le ragazze erano in gara 157 spadiste).

«Un bilancio più che positivo – afferma Alessandro Bossalini, presidente del Circolo di scherma Pettorelli – a partire da Bonelli che ha condotto una grande gara. Sono soddisfatto anche per le prove di Nocilli e Cecchet, quest’ultima all’esordio in questa categoria. I risultati arrivano gara dopo gara e significa che il lavoro che stiamo facendo dopo la ripresa è molto positivo».

Bonelli è stato seguito da Andrea Polidoro, mentre le due ragazze hanno avuto come sostegno tecnico Francesco Curatolo e Polidoro.

Nella foto: Bonelli con il tecnico Polidoro