Sconfitta al fotofinish per Piacenza, Trapani vittoriosa al PalaBakery (85-90)

Brutto ko per la Bakery Piacenza, che cade nello scontro diretto contro Trapani. In casa biancorossa c’è la voglia di confermare l’importante prestazione sfoderata in quel di Mantova, che ha consegnato a Piacenza i 2 punti. Coach Campanella si affida a Bonacini, Raivio, Lucarelli, Donzelli, Morse; Parente risponde con Mollura, Guaiana, Palermo, Wiggs e Childs.

La Bakery pigia immediatamente sull’acceleratore ed in un amen si porta in vantaggio di 6 lunghezze grazie ad un Nik Raivio perfetto dal campo. Trapani si riporta sotto grazie ai talentuosi americani Childs e Wiggs ma Piacenza trova in Bonacini un leader silente capace di guidare i suoi su entrambi i lati del campo. I punti di vantaggio aumentano azione dopo azione, fino al massimo vantaggio biancorosso, sul 27-19. Il punteggio, con cui si chiude il primo quarto, è frutto di ottime azioni corali e di una tripla illogica ancora di Bonacini sullo scadere del parziale. L’avvio del secondo quarto è a stampo amaranto, con la squadra di casa brava a riportarsi a due possessi di distanza. Raivio non ci pensa due volte e grazie a 19 punti personali, frutto di un assurdo 8/8 dal campo, riporta i suoi ad un rassicurante + 12, quando mancano 4:49 da giocare alla fine del 2° parziale. Mollura è l’ancora di salvezza per gli ospiti: 4 punti di fila per lui che valgono il 47-37. Gli ultimi minuti scorrono via senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere il largo o a ricucire il distacco; i primi venti minuti di gioco si chiudono sul 52-44 in favore della Bakery, finora devastante in fase offensiva grazie alle folate di Raivio, coadiuvato da un solido Morse (8) e Bonacini (9).

Break di 4-0 per Piacenza – che accende subito l’entusiasmo del numerosissimo pubblico di casa – scaturito da un 1/2 dalla lunetta di Morse e dalla classica bomba dall’angolo di Jacopo Lucarelli. Come successo anche nella prima frazione, ad un tentativo di allungo piacentino, Trapani trova il modo di ricucire lo strappo: questa volta è Childs a mettersi in ritmo con alcune pregevoli conclusioni all’interno del pitturato. Alla metà esatta del quarto Piacenza si trova quindi ad amministrare 7 lunghezze di vantaggio, 59-52; margine buono ma non abbastanza per rallentare il ritmo. Trapani è brava a ricucire lo strappo, possesso dopo possesso, e addirittura trova il vantaggio grazie a una penetrazione di Romeo sullo scoccare della sirena; il tabellone recita 65-67 e una partita completamente riaperta.

Trapani, al rientro in campo, è brava a sfruttare l’entusiasmo con cui ha chiuso il penultimo quarto e si porta addirittura in vantaggio di 7 lunghezze, grazie a 5 punti di Romeo, vero trascinatore della squadra in questo frangente di gioco. La Bakery è brava a non scomporsi e trova punti preziosissimi dalla lunetta e dal pitturato, merito di Lucarelli e Morse che tamponano momentaneamente il distacco. Trapani punisce ancora i piacentini: 3 punti di Taflaj ed ennesima penetrazione vincente di Romeo. Sacchettini è abile a farsi trovare in post alto, dove punisce con un bel jumper mentre subito dopo è Raivio a tornare in partita realizzando due liberi che riportano Piacenza sul 73-77. Gran penetrazione e appoggio mancino per Lucarelli che non smette di stupire per solidità mentale e attitudine alle partite; altri 2 tiri liberi, questa volta per Sacchettini, e la rimonta è completata sul 77 pari, quando mancano 4 minuti di gioco. Arresto e tiro di Palermo sbagliato ma Trapani lotta a rimbalzo ed è la stessa guardia ospite a trovare la tripla vincente dalla punta. All’ennesimo appoggio vincente di Lucarelli risponde Mollura in fade away, sono 25 i punti per lui fino a questo momento. Bonacini dimostra di non patire la tensione ed è abile a subire fallo e trasformare entrambi i tiri tentati dalla lunetta. I tentativi di impattare il punteggio in parità, da parte dei padroni di casa, non sono sufficienti e con 29 secondi da giocare la Bakery si ritrova sotto di 5 lunghezze. Si carica la squadra sulle spalle Raivio che realizza un pregevole arresto e tiro dalla media, portando i suoi a -3. Taflaj rimette nella metà campo offensiva, Taflaj subisce fallo e trasforma entrambi i tiri liberi, fissando il punteggio finale sull’85-90.

Pesante sconfitta contro una diretta concorrente; Piacenza ora ha il compito di tentare l’impresa in casa di Treviglio, domenica prossima al consueto orario, ossia 18:00.

BAKERY PIACENZA: Morse 14, Perin 0, Donzelli 9, Chinellato 4, Bonacini 11, Sacchettini 10, Czumbel, Carone ne, El Agbani ne, Raivio 24, Lucarelli 13.

Allenatore: Federico Campanella

2B CONTROL TRAPANI: Biordi 2, Wiggs 14, Mollura 25, Palermo 10, Guaiana 2, Minore, Childs 16, Romeo 9, Basciano, Taflaj 11.

Allenatore: Daniele Parente

Parziali: 27-19, 52-44, 65-67, 85-90.