Scontro all’alba tra uno scooter e un furgone alla rotonda di Sant’Antonio

Scontro tra un furgone e uno scooter alle prime luci dell’alba di giovedì 11 novembre.

All’origine del sinistro ci sarebbe una mancata precedenza e la dinamica di quanto successo è al vaglio degli agenti della polizia provinciale del Comando di via Garibaldi. L’incidente si è verificato alla rotatoria di via Emilia Pavese con via Primo Maggio, in corrispondenza dell’uscita del casello autostradale dell’A21 di Piacenza Ovest.

Lo scontro è avvenuto alle 6:30 del mattino, e ha visto coinvolti un furgone e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, caduto rovinosamente sull’asfalto, avrebbe riportato alcune contusioni: è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di San Nicolò e condotto al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti.