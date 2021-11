Scontro frontale tra due auto: feriti i conducenti

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio del 1 novembre lungo la provinciale 6-bis, nei pressi di Ciriano, nel territorio del Comune di Carpaneto (Piacenza).

Due autovetture, che procedevano in direzioni opposte, per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente. I due conducenti, soccorsi dalla Pubblica Assistenza San Giorgio, sono stati condotti in ospedale per accertamenti: da quanto si è appreso, lo loro condizioni non sarebbero gravi. Dei rilievi di legge si sono occupati gli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero, con l’ausilio dei carabinieri di Carpaneto per la gestione della viabilità.