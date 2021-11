Scontro in tangenziale a Piacenza, due feriti

E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio del 26 novembre lungo la tangenziale di Piacenza. E’ accaduto nel tratto tra i quartieri della Galleana e della Besurica. Coinvolte una Nissan Micra, sulla quale viaggiavano due donne, e una Fiat Panda, condotta da un anziano, che si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Gli occupanti delle vetture sono stati soccorsi dalle ambulanze della Croce Rossa e della Croce Bianca, sul posto insieme all’autoinfermieristica e all’auto medica del 118 e ai vigili del fuoco. L’uomo alla guida della Panda e una delle due donne a bordo della Nissan, dopo le prime cure sul posto, sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale cittadino in codice giallo. Non ha invece riportato gravi conseguenze l’altra occupante della vettura della casa giapponese. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione: dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale, sul posto ha operato anche il personale di Sicurezza e Ambiente per mettere in sicurezza la sede stradale.