Scontro sulla via Emilia a Cadeo, auto fuori strada: ferita coppia di coniugi

E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 29 novembre lungo la via Emilia tra Cadeo e Roveleto (Piacenza). Due le auto – una Mercedes ed una Fiat 500L – coinvolte nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento: a seguito dell’impatto, la 500 è uscita di strada finendo in un campo a margine della carreggiata, dove si è ribaltata (nelle foto).

Gli occupanti delle vetture sono stati soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti con le ambulanze della Croce Rossa di Roveleto e della Pubblica Assistenza di Carpaneto e l’autoinfemieristica di Roveleto, sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola. A bordo della Fiat una coppia di coniugi di Carpaneto, estratti dall’auto e condotti al pronto soccorso di Piacenza: a riportare le ferite più serie è stata la donna, di 57 anni, meno preoccupanti invece le condizioni del marito 58enne. Non ha invece riportato conseguenze l’uomo alla guida dell’altra auto coinvolta. Dei rilievi si occupano i carabinieri di Fiorenzuola. Pesanti le ripercussioni al traffico, la strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso.