Scontro tra auto sulla Mottaziana, due feriti

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio del 9 novembre lungo strada Mottaziana, alle porte di Borgonovo (Piacenza).

Due le vetture – un’Audi e una Opel – coinvolte nello scontro, avvenuto nei pressi di una stazione di servizio e le cui cause sono in corso di accertamento: i sanitari del 118, intervenuti con le ambulanze della Croce Rossa di Borgonovo e San Nicolò insieme all’automedica, hanno soccorso i conducenti delle auto, una delle quali è finita fuori strada. A riportare le conseguenze più serie la donna alla guida della Opel, trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Piacenza; ferite più lievi invece per il conducente dell’Audi. Sul luogo dell’incidente hanno operato anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni; dei rilievi si occupano i carabinieri di Borgonovo, sul posto in ausilio anche i colleghi della stazione di Sarmato.