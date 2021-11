Scritte blasfeme sul Duomo, polizia locale ferma un ragazzo

Scritte blasfeme sul Duomo, la polizia locale di Piacenza ha fermato un ragazzo nel primo pomeriggio del 5 novembre.

Il ragazzo – cittadino italiano, di 27 anni – è stato notato da una pattuglia in pieno centro, mentre

con fare sospetto era sulla scalinata del Duomo, molto vicino alla zona dove nei giorni scorsi erano comparse delle scritte.

Gli agenti lo hanno avvicinato e, dopo un controllo approfondito, lo hanno condotto al comando di via Rogerio per ulteriori accertamenti. “Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per aver rintracciato il presunto vandalo e lo hanno portato al Comando per accertamenti. Comunque la città ringrazia per questo forte segnale dato nei confronti di coloro che pensano di fare i propri comodi rimanendo impuniti” ha commentato l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella.