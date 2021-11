Seconda trasferta consecutiva per la Conad Alsenese: sfida a Cesena

Seconda trasferta consecutiva per la Conad Alsenese in B1 femminile, con la squadra di Enrico Mazzola di scena domenica alle 17,30 al Carisport di Cesena contro l’Elettromeccanica Angelini nella sesta giornata d’andata del girone D. Le gialloblù piacentino viaggeranno alla volta della Romagna con la voglia di voltare pagina dopo il ko di Campagnola Emilia (3-1), che non aveva dato continuità alla prima vittoria stagionale ottenuta nel derby contro Gossolengo.

“Sabato scorso – commenta coach Mazzola – dopo aver vinto il primo set la Tirabassi & Vezzali ci ha messo in difficoltà in diversi aspetti; inoltre, il nostro rendimento non è costante. Commettiamo tanti errori, poi arriva anche un po’ di insicurezza. Cesena è più avanti di noi in classifica, è una formazione forte in attacco, ma che può essere vulnerabile in ricezione. Dovremo mettere in difficoltà la loro costruzione di gioco per poi lavorare bene in muro-difesa, anche se in generale nella nostra metà campo servirà continuità”.

L’AVVERSARIO – L’Elettromeccanica Angelini Cesena occupa l’ottavo posto con 7 punti all’attivo, frutto di due vittorie iniziali (doppio 3-0 contro Certosa e Ostiano) e tre ko di cui una al tiebreak contro Imola). “Siamo incappati – commenta coach Cristiano Lucchi, che in carriera in campo femminile vanta anche panchine in A1 femminile al Club Italia CRAI, alla Pomì Casalmaggiore e a Villa Cortese (in questo caso da vice) – in due brutte sconfitte nelle ultime due partite, sebbene ben diverse tra loro. Il rammarico maggiore risiede nel match interno contro Campagnola, dove potevamo lavorare meglio in certi reparti. Poi contro Cremona siamo arrivati rimaneggiati a causa dell’infortunio alla centrale Tiberi e del virus intestinale che ha colpito la palleggiatrice Mazzotti”.

Ora testa ad Alseno. “E’ una squadra costruita non male, coperta in tutti i reparti e da prendere con le molle. Ha un’opposta di categoria come Gobbi, una palleggiatrice, Romanin, che mi fa piacere vedere in crescita e centrali esperte. E’ una formazione che si trova in bassa classifica ma che può disputare un campionato più che dignitoso. Noi siamo giovani, lavoriamo per crescere, ma soprattutto in casa possiamo esprimere una buona pallavolo e domenica mi aspetto una prova importante per riscattare lo scivolone contro Campagnola”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Elettromeccanica Angelini Cesena e Conad Alsenese saranno il primo arbitro Massimo Ancona e il secondo arbitro Giulio Cervellati.

IL TURNO – Questo il programma della sesta giornata d’andata del girone D di serie B1 femminile: Csv-Ra.Ma. Ostiano-Csi Clai Imola, Bleuline Forlì-Tirabassi & Vezzali, Certosa Volley-Emilbronzo 2000 Montale, Elettromeccanica Angelini Cesena-Conad Alsenese, Fos Wimore Cvr-Esperia Cremona, Volley 2001 Garlasco-Fumara Mio Volley Gossolengo.

LA CLASSIFICA – Emilbronzo 2000 Montale 14, Csi Clai Imola, Tirabassi & Vezzali 12, Esperia Cremona 10, Bleuline Forlì 9, Volley 2001 Garlasco 8, Csv-Ra.Ma. Ostiano, Elettromeccanica Angelini Cesena 7, Fos Wimore Cvr 5, Conad Alsenese, Fumara Mio Volley Gossolengo 3, Certosa Volley 0.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Club Cesena.