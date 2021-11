Seconda vittoria stagionale contro Volley Academy per Busa Trasporti (0-3)

Il Busa Trasporti supera la Volley Academy Piacenza in tre set: seconda vittoria stagionale in serie C

VOLLEY ACADEMY PIACENZA-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 0-3 (18-25; 17-25; 16-25)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bianchini 2, Moretti 6, Sansò 6, Galibardi 10, Ferri 5, Cordani 1, Bossalini 9, Nappa 4, Martino 2, Passerini (L), Longinotti (L). NE: Colombini. All. Anni

Vittoria in tre set per il Busa Trasporti MioVolley che si aggiudica la sfida con la Volley Academy Piacenza conquistando la seconda vittoria stagionale e portando a sette i punti in graduatoria.

Coach Anni lancia nel sestetto iniziale Moretti con Bianchini al palleggio, Ferri e Galibardi bande, Bossalini e Nappa al centro con Passerini libero.

Avvio di gara piuttosto equilibrato: il primo allungo MioVolley vede la risposta delle padrone di casa (8-5) con il primo timeout in casa biancoblu. Sull’otto pari nuovo strappo della Volley Aca-demy (12-10) e nuova risposta del Busa Trasporti (12-14) con Ferri. L’ace di Bianchini vale il 16-17, Moretti allunga sul 17-22. Bossalini spiana la strada alla squadra MioVolley che chiude 18-25.

Il secondo parziale riprende le fila del primo con le squadre che si inseguono a vicenda nella parte iniziale del set. Il MioVolley poi trova la quadra allungando il passo e chiudendo sul 17-25.

Buon avvio della Volley Academy Piacenza nel terzo set (7-4): Bossalini e Moretti riportano sotto il Busa Trasporti che torna a macinare punti (10-15) mantenendo un solido vantaggio (15-20): la sfi-da si chiude senza ulteriori sussulti con lo score di 16-25.