“Sentiero del Tidone”, rinnovato il consiglio direttivo: Razza confermato presidente

Il sodalizio ‘Sentiero del Tidone’ ha confermato alla presidenza Daniele Razza, che guida l’associazione dal 2017. Lo scorso 21 ottobre gli associati nel corso dell’assemblea straordinaria hanno votato il nuovo consiglio direttivo: a seguito delle regole imposte dal nuovo statuto, con il quale l’associazione è diventata APS (Associazione di Promozione Sociale), i ruoli del sodalizio sono stati definiti durante il primo consiglio direttivo utile, che si è tenuto il 9 novembre. Anche per la carica di vicepresidente si tratta di una riconferma: Alessandro Genesi, che ricopre questo ruolo dalla nascita dell’ente. Nel ruolo di segretaria è stata eletta Gabriella Marazzi, che negli ultimi anni svolgeva già questa funzione. Il consiglio direttivo ha infine confermato la necessità di avere il ruolo di tesoriere, individuato in Carlo Mori che da sempre esegue questa mansione. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo, riconfermati nelle loro funzioni, sono: Mario Capucciati, Fabio Rogledi, Massimiliano Bengalli, Dario Perelli.

“Voglio ringraziare, a nome del Consiglio Direttivo, tutti gli associati che hanno partecipato alle votazioni del 21 ottobre e ci hanno confermato per il prossimo triennio e i componenti del consiglio direttivo che mi hanno voluto nuovamente come presidente – dichiara Daniele Razza -. L’impegno profuso in questi anni è stato tanto, ma altrettanta è la voglia di proseguire i tanti progetti in corso o che si concretizzeranno nel prossimo periodo: possiamo infatti annunciare che nei prossimi mesi vedranno la luce almeno quattro-cinque progetti a cui stiamo lavorando da mesi e che svilupperanno e potenzieranno il Sentiero del Tidone come associazione e realtà valtidonese. In questi ultimi anni abbiamo registrato tanto entusiasmo, ci fa piacere essere considerati un volano di sviluppo del territorio e aver allacciato rapporti con tutte le realtà della zona: amministrazioni, enti, associazioni, privati. Come sempre siamo aperti a qualunque progetto e collaborazione che possa portare persone e sviluppo nella vallata. Cogliamo l’occasione per invitare tutti a conoscere la nostra realtà e a farne parte, contattandoci tramite i nostri consueti riferimenti, dal sito www.sentierodeltidone.it, alla pagina Facebook ‘Sentiero del Tidone’, e anche tramite email all’indirizzo info@sentierodeltidone.it“.