Il Piace ha cambiato marcia: anche il Renate ko, tre punti pesanti

SERIE C – 13^ GIORNATA

PIACENZA – RENATE 3-1

(5′ Cesarini (rig.), 14′ Corbari, 28′ Galuppini, 76′ Bobb)

LA DIRETTA

Triplice fischio: Piacenza batte Renate 3-1

94′ – Punizione di Galuppini da posizione defilata, conclusione a giro che termina alto

90′ – Quattro minuti di recupero

87′ – Nel Piacenza entra Burgio per Giordano

83′ – Ci prova Baldassin, conclusione centrale

80′ – Ripartenza del Piacenza, Raicevic serve Dubickas che conclude centralmente

76′ – Terza rete del Piacenza: il Renate su rimessa regala palla al Piacenza, Sulijc serve Bobb che con un gran sinistro da fuori area batte Drago

75′ – Duro intervento di Bobb su Galuppini, giallo per il centrocampista biancorosso

74′ – Lancio lungo per Parisi che prova a servire Raicevic, sulla respinta arriva Bobb ma la sua conclusione è di nuovo ribattuta

72′ – Doppio cambio nel Piacenza: entrano Bobb e Raicevic per Corbari e Rabbi

68′ – Nel Renate esce Celeghin, sostituito da Morachioli

67′ – Parisi va sul fondo e mette al centro, chiusura in extremis di Ferrini che rischia l’autogol

66′ – Subito occasionissima per Dubickas, favorito da un tocco di un giocatore del Renate, che si invola verso la porta ma si fa parare la conclusione

64′ – Nel Piacenza Dubickas prende il posto di Cesarini

61′ – Ancora il Renate con Baldassin, liberato al tiro dal limite dell’area: pallone alto

60′ – Opportunità in contropiede per il Renate, cross di Baldassin per Chakir che controlla male e l’azione sfuma

51′ – Ancora una bella ripartenza in velocità di Rabbi, Anghileri lo stende e viene ammonito

50′ – Ottima chiusura di Nava su Baldassin, palla in corner

46′ – Subito una conclusione di Galuppini: tiro centrale, para Pratelli

Via al secondo tempo

Squadre in campo per la ripresa, nel Piacenza Marino prende il posto di De Grazia

Fine primo tempo: Piacenza-Renate 2-1

43′ – Cartellino giallo anche per Parisi, che interrompe una ripartenza degli ospiti

42′ – Ci prova Corbari da posizione defilata, Drago manda in corner

41′ – Grande giocata di Cesarini, Silva lo stende e viene ammonito

39′ – Pericolosa ripartenza del Piacenza orchestrata Rabbi, palla a Parisi che cerca De Grazia in area, chiude la difesa

38′ – Celeghin prova l’acrobazia in area, pallone deviato in corner

36′ – Traversone dalla destra di Sulijc, De Grazia controlla in piena area ma perde l’attimo e viene chiuso dalla difesa ospite

33′ – Adesso preme il Renate, Pratelli deve intervenire sull’insidioso cross di Ranieri

28′ – Ammonizione per Giordano, che ferma Maestrello al limite dell’area: punizione di Galuppini, deviata dalla barriera, che spiazza Pratelli: il Renate accorcia le distanze

26′ – Primo squillo del Renate con una bella conclusione dalla distanza di Celeghin, manda in corner Pratelli

25′ – Dopo l’inizio da incubo il Renate prova a guadagnare metri, si difende con ordine il Piacenza

14′ – Raddoppio Piacenza: Rabbi in verticale manda in porta Corbari che a tu per tu con Drago non sbaglia: 2-0

5′ – Cesarini spiazza Drago: Piacenza in vantaggio

4′ – Calcio di rigore per il Piacenza per un intervento su Corbari

2′ – Ancora Piacenza a un passo dal vantaggio: Cesarini recupera palla dopo un errore di Galuppini e serve Rabbi, che si libera in area e chiama al grande intervento Drago, che arriva anche sulla seconda conclusione di Cesarini. Grande avvio dei biancorossi

1′ – Subito occasionissima per il Piacenza: traversone di Parisi dalla destra, su un “buco” della difesa il pallone arriva a De Grazia che da due passi tutto solo calcia fuori

Fischio d’inizio al Garilli, palla al Renate

Formazioni

Piacenza: Pratelli, Nava, Suljic, Cesarini, Marchi, Parisi, Rabbi, Giordano, Corbari, Armini, De Grazia. A disposizione: Libertazzi, Galletti, Tafa, Angileri, Lamesta, Dubickas, Burgio, Codromaz, Bobb, Marino, Simonetti, Raicevic. Allenatore: Scazzola.

Renate: Drago; Anghileri, Silva, Ferrini, Ermacora, Ranieri, Celeghin, Baldassin, Galuppini, Maistrello, Chakir. A disposizione: Moleri, Albertoni, Esposito, Morachioli, De Meo, Rosa, Tedeschi, Costanzo, Sala, Sarli, Merletti, Marano. Allenatore: Cevoli.

Partita da bollino rosso per il Piacenza, che domenica pomeriggio ospita al Garilli (fischio d’inizio alle 14.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) il lanciatissimo Renate, secondo in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Sudtirol (che ha una gara in meno) e forte di un ruolino di cinque vittorie nelle ultime sei partite.

I brianzoli troveranno però un Piace in decisa crescita, che al successo sul campo della Pro Vercelli ha fatto seguire quello in Coppa Italia sul Modena e può contare in avanti sul nuovo innesto Raicevic, che partirà dalla panchina e potrebbe trovare spazio a gara in corso. “Affrontiamo un avversario tosto ed in forma visto che viene da dieci risultati utili consecutivi, di cui un solo pareggio, ma dobbiamo pensare a noi, consci delle ultime prestazioni – le parole alla vigilia di mister Scazzola riportate dai canali social del club -. Dovremo fare la partita perfetta, una gara secondo il nostro Dna, come spesso abbiamo fatto in questo inizio di campionato, stando attenti a non commettere errori, cercando di essere concreti e credendo nelle nostre qualità perché abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, come ha dimostrato la partita di Coppa Italia contro una squadra forte come il Modena”.

“Sicuramente i 120 minuti di mercoledì possono essere un fattore, anche perché siamo alla settima partita in tre settimane, ma non dobbiamo pensarci e dare tutto quello che abbiamo come con il Modena e settimana scorsa con la Pro Vercelli; sarà importante avere grande intensità e soprattutto grande concentrazione, perché giochiamo contro una squadra alla quale non possiamo concedere niente”.