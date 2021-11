Sfida ad alta quota tra Canottieri Ongina e Valtrompia. Coach Bruni “Serve pressione fin dall’inizio”

Esame di maturità per la Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra piacentina impegnata sabato 13 novembre alle 18 a Monticelli contro i bresciani del Valtrompia Volley nella quinta giornata del girone C. I gialloneri, infatti, occupano il secondo posto in classifica con 11 punti, a -1 dalla capolista Mantova, e dall’altra parte della rete troveranno un avversario che sogna il sorpasso, essendo terzo a quota 9.

GLI EX – La partita vedrà anche due ex di turno, entrambi sulla sponda-Canottieri Ongina: il tecnico Gabriele Bruni e il palleggiatore Thomas Ramberti, che hanno condiviso la più recente metà della scorsa stagione in terra bresciana.

QUI CANOTTIERI ONGINA – La formazione del presidente Fausto Colombi è reduce da quattro vittorie in altrettante partite, tra cui il 3-2 casalingo contro Unitrento Volley, unico spartiacque rispetto al cammino perfetto della capolista Mantova. Sabato scorso, i gialloneri hanno espugnato in quattro set in rimonta il campo del Cavaion e ora si preparano all’incontro con i “Lupi”. A presentare la partita è coach Gabriele Bruni, che in primis ricorda il suo trascorso da ex. “E’ stata un’esperienza breve ma molto intensa, ho avuto la fortuna di conoscere una bella realtà e belle persone. Sicuramente all’inizio sarò un po’ emozionato, ma spero passi presto perché c’è la partita da giocare”. Quindi aggiunge. “Valtrompia è una squadra con un buonissimo assetto di base e che in queste prime giornate ha trovato buoni equilibri. La diagonale vede un palleggiatore di qualità come Spagnuolo in diagonale con un opposto esperto e anche in forma fisica come Burbello. L’asse di posto quattro è composto da Sorlini e Montanari con gli ingressi di Paracchini, con Rosati libero, mentre al centro ci sono due giocatori esperti come Agnellini e Signorelli. Burbello è il terminale principale, ma anche gli altri giocatori sono cresciuti molto: da un lato mi fa piacere, dal’altro mi preoccupa un po’ di più”, sorride Bruni. Infine conclude. “Dobbiamo tenerli sotto pressione fin dall’inizio con la battuta. Fin qui abbiamo quasi sempre faticato nel primo set, i ragazzi lo sanno, ci stiamo lavorando e dobbiamo approcciare meglio la partita, anche con l’ultima fase di riscaldamento”.

L’AVVERSARIO – Il Valtrompia Volley è guidato da coach Enrico Peli, ex libero di serie A che quest’anno è tornato sulla panchina valtrumplina. “La Canottieri Ongina – commenta il tecnico – è una delle squadre più attrezzate del campionato ed è formata da giocatori molto esperti. Noi siamo in un buon momento di forma, ma sappiamo che per poter combattere contro formazioni di questo livello dobbiamo giocare sempre al massimo”. “Monticelli – gli fa eco il palleggiatore Luca Spagnuolo – è una delle favorite del girone, ha un ottimo gioco e ha belle certezze in attacco. Abbiamo già sfidato i piacentini in allenamento congiunto, quindi sappiamo bene cosa aspettarci. A nostro favore c’è il fatto di essere in una fase positiva, avendo fatto punti in ogni incontro e ora stiamo giocando una buona pallavolo. Sicuramente contro la Canottieri Ongina non potremo concederci errori banali come è successo in alcuni set delle recenti partite, ma dovremo dare il nostro meglio per riuscire a tener testa a una squadra così solida. Il servizio sarà cruciale e dovrà essere efficace, ma in generale dovremo concentrarci al massimo su tutti i fondamentali ed esprimere una solida correlazione muro-difesa, aspetto sul qual stiamo lavorando in modo deciso dal primo giorno”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Canottieri Ongina e Valtrompia Volley saranno il primo arbitro Giulia Visalli e il secondo arbitro Federica Grasso.

IL TURNO – Questo il programma della quinta giornata d’andata del girone C di serie B maschile: Unitrento Volley-Imecon Crema, Canottieri Ongina-Valtrompia Volley, Ks Rent Trentino-Acv Miners, Mgr Grassobbio-Radici Cazzago, Policura Lagaris-Volley Cavaion, Arredopark Dual Caselle-Gabbiano Mantova.

LA CLASSIFICA – Gabbiano Mantova 12, Canottieri Ongina 11, Valtrompia Volley 9, Ks Rent Trentino 7, Radici Cazzago, Arredopark Dual Caselle 6, Mgr Grassobbio, Acv Miners, Unitrento Volley 5, Imecon Crema 4, Volley Cavaion 2, Policura Lagaris 0.

DIRETTA FACEBOOK – La partita tra Canottieri Ongina e Valtrompia Volley sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.

Nella foto di Deborah Frittoli, gli ex della partita: coach Gabriele Bruni (Canottieri Ongina) con Thomas Ramberti