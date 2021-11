Sfida inedita per il Fumara con Forlì, Liguori: “Concentriamoci su di noi”

Il Fumara torna al palazzetto di casa di Gossolengo dopo due trasferte consecutive con Campagnola e Alseno: lo fa dopo due sconfitte che hanno lasciato un grande desiderio di rifarsi nel gruppo di coach Codeluppi.

La sfida di sabato sera (si parte alle 20,30) è del tutto inedita: non ci sono infatti precedenti tra Fumara MioVolley e Blueline Libertas Forlì né in serie B1 né in altre categorie. Le romagnole arrivano dalla promozione conquistata ai playoff nella passata stagione e possono vantare un organico piuttosto variegato che finora ha dimostrato, nonostante qualche infortunio, di potersela giocare su tutti i campi come dimostra anche l’ultima vittoria al tie break su Esperia Cremona.

E proprio dalla vittoria con Esperia arrivata alla seconda giornata deve ripartire anche un Fumara ancora alla ricerca di una compattezza e di una continuità che si sono viste solo a sprazzi nel derby con la Pallavolo Alsenese. Una partita che l’opposto Stefania Liguori analizza lucidamente e senza perdersi in troppi giri di parole.

«Con Alseno credo sia mancata un po’ di cattiveria – commenta Liguori – ma anche una dose di si-curezza in più nei momenti più importanti della partita nei quali le avversarie hanno fatto la diffe-renza».

Nonostante l’ultima sconfitta, che ha lasciato la formazione MioVolley a tre punti in graduatoria, la giocatrice biancoblu guarda alla gara di sabato con fiducia e spirito costruttivo puntando sugli elementi di forza di un gruppo che fin da inizio stagione ha lavorato con grande intensità in pale-stra.

«Non ho mai affrontato le nostre prossime avversarie ma credo dovremo concentrarci ancora una volta su di noi: quando scenderemo in campo ci servirà la consapevolezza che la nostra squadra non è quella delle ultime due partite ma un gruppo capace di dare molto di più».

PRENOTAZIONE BIGLIETTI E STREAMING – Stante l’attuale normativa vigente l’accesso al Palazzetto dello Sport di Gossolengo è limitato al 60% della capienza con obbligo di Green Pass in corso di validità ed utilizzo mascherina all’interno della struttura.

Per la partita Fumara MioVolley-Blueline Forlì in programma sabato 13 novembre alle 20,30 è possibile prenotare il proprio posto in tribuna inviando una mail all’indirizzo polisportivagossolengo@gmail.com comprensiva di nominativo di tutte le persone che entreranno e un numero di cellulare di riferimento.

All’ingresso del Palazzetto sarà effettuato controllo del Green Pass e misurazione temperatura.

Verranno assegnati biglietti con indicativo numerico della postazione in tribuna fino ad esauri-mento della disponibilità.

Le iscrizioni si chiuderanno ad esaurimento posti oppure il sabato alle 12.

La partita sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del Consorzio MioVolley a partire dalle 20,25.

COSTO BIGLIETTI

7 euro biglietto Intero

5 euro Ridotto (14-18 anni)

Ingresso gratuito Under 14 e tesserati MioVolley