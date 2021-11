Si rinnova il consiglio provinciale, il 18 dicembre voto ristretto per 580 amministratori

Rinnovo del Consiglio Provinciale, al via il countdown. Sul sito istituzionale è già attiva la sezione dedicata all’appuntamento elettorale di sabato 18 dicembre: contiene informazioni, scadenze e documenti di riferimento.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale si svolgeranno sabato 18 dicembre 2021, dalle ore 8 alle ore 20, nel seggio costituito nella sede della Provincia di Piacenza, in Corso Garibaldi 50 – Sala Garibaldi, piano terra.

Sul sito della Provincia di Piacenza è già attiva la sezione dedicata all’appuntamento: informazioni utili, termini dei principali adempimenti e documenti di riferimento sono disponibili al link https://www.provincia.pc.it/sottolivello.php?idsa=310&idbox=7&idvocebox=59

L’art. 1, c. 67 della Legge 56/2014 disciplina la composizione del Consiglio Provinciale che, in relazione alle dimensioni demografiche della Provincia di Piacenza, assegna al Consiglio – oltre al Presidente – 10 componenti.

Trattandosi di elezioni di secondo grado, il Consiglio è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali: il corpo elettorale in tutto conta circa 580 elettori, ma il numero definitivo sarà formalizzato sulla base delle attestazioni fornite dai Comuni. Sono eleggibili alla carica di Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri Comunali.

L’elezione del Consiglio Provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

Le candidature potranno essere presentate presso l’Ufficio Elettorale appositamente costituito presso la sede della Provincia dalle ore 8 alle ore 20 del 27 novembre 2021 (ventunesimo giorno antecedente la votazione) e dalle ore 8 alle ore 12 del 28 novembre 2021 (ventesimo giorno antecedente la votazione).

Il corpo elettorale provinciale di Piacenza è suddiviso in 5 fasce demografiche, al fine di proclamare gli eletti con il metodo del voto ponderato che assegna un peso diverso ai comuni a seconda del numero di abitanti; per ciascuna fascia è prevista una scheda elettorale di colore diverso.

È possibile ottenere informazioni sul procedimento elettorale scrivendo all’indirizzo mail elezionirinnovoconsiglioprovinciale2021@provincia.pc.it