“Siamo comunità educante”, con il progetto PChild le coop per la prima infanzia fanno rete

“Siamo una comunità educante”: questo lo scopo del progetto PChild, iniziativa che vede fare squadra 9 cooperative sociali attive nei servizi rivolti alla prima infanzia, forti dell’esperienza maturata nella gestione di 30 nidi d’infanzia.

Il progetto si articolerà con iniziative rivolti ai bambini e alle loro famiglie, sia con momenti di formazione e confronto aperti ad operatori del settore. “Con PChild – spiega Nicoletta Corvi, direttrice di Confcooperative Piacenza – vogliamo promuovere azioni comuni, con la valorizzazione delle rispettive esperienze, in un’ottica non di appiattimento ma di arricchimento nostro e dei nostri servizi”. Lo dimostra la storia di ciascuna delle cooperative coinvolte: Sfinge, Unicoop, Consorzio Farnesiana, Eureka, Casa Morgana, Fenice, Auroradomus, Strade Blu, L’Arco.

“Il progetto è nato nel 2020 ed è proseguito nonostante la pandemia – continua Ornella Fulcini, direttrice della copertaiva Sfinge -; l’obiettivo è intercettare bisogni educativi del territorio e rispondere con progetti condivisi con il supporto di enti locali. Il tutto è confluito in un sito dedicato e un volumetto, per presentare l’attività”.

“Vogliamo spiegare anche la peculiarità dei nostri nidi cooperativi: il nostro agire educativo – sottolinea Valentina Suzzani presidente di Unicoop – è orientato al rispetto e all’inclusione. Quando progettiamo servizi, pensiamo alle persone partendo da noi stessi. Ci chiediamo se manderemmo i nostri figli presso le strutture che gestiamo, e se la risposta è sì vuol dire che stiamo facendo bene. Promuoviamo anche il valore della formazione e della cura, uno dei nostri obiettivi è creare una comunità educante per mettere insieme idee e progetti. Abbiamo deciso di fare rete per diventare risorsa della comunità,farci riconoscere come agenzia educativa, attivare dei progetti che restino al passo con il territorio, con lo sguardo aperto al futuro”.

Arianna Guarnieri di Aurora Domus fa presente come il nido sia luogo di crescita della comunità, “il primo luogo di esercizio della democrazia – dice -, dove tutti i bambini indipendentemente dalla loro provenienza possono trovare stesse opportunità educative per la loro crescita, in base alle loro potenzialità. Bambini per noi non sono solo persone ma cittadini: lavoriamo per costruire il cittadino pensante del futuro. Questo come avviene? Con l’esercizio dei loro diritti. Il primo diritto è quello di desiderare, fare esperienze e sperimentare, ma anche uk diritto a trovare dei servizi, trovare risposte alle loro grandi domande esistenziali: noi educatori dobbiamo porci anche noi delle domande, il che non significa lasciare i bimbi da soli ma aiutarli a trovare risposte in un tempo lento. Abbiamo in programma attività che riportino i bambini e le loro famiglie nella natura. Il 2022 sarà ricco di appuntamenti in città e provincia. Vogliamo però lavorare anche con gli addetti ai lavori, con eventi e convegni dedicati agli operatori per creare una comunità educativa condivisa”.

Le cooperative coinvolte, sottolinea Corvi, operano nel settore dei servizi alla prima infanzia a 360 gradi. Ad esempio la cooperativa Fenice, spiega Bruna Luraghi, gestisce a Piacenza due servizi asilo nido 0-3 e uno spazio bimbi di natura montessoriana, mentre d’estate gestisce un centro estivo. Unicoop si occupa di 14 nidi tra Piacenza e provincia, e fa parte insieme a Coopselios e Orto Botanico del Consorzio Farnesiana, con la gestione di un altro nido. La cooperativa Sfinge gestisce invece l’istituto Sant’Eufemia, l’unico polo educativo da 0 a 11 anni, caratterizzato in particolare dall’approfondimento della lingua inglese in collaborazione con British institute. Aurora Domus ha una sede legale a Parma e operativa a Piacenza, ma è attiva anche a Crema. Nel piacentino gestisce nidi dai 12 ai 36 mesi nei Comuni di Pianello, Alseno e Castelvetro. Da oltre 20 anni si occupa anche dell’Elefante che legge, spazio dedicato alla sensibilizzazione della lettura fin dalla primissima infanzia. Carolina Soldati, responsabile area infanzia di Eureka, ricorda che la cooperativa, attiva da oltre 30 anni a Piacenza con servizi rivolti anche ai giovani e ai disabili adulti, gestisce 5 nidi sul territorio, a cui si aggiunge l’esperienza innovativa dell’agriasilo a Bosco Gerolo. Valentina Pacella, responsabile relazioni esterne della cooperativa L’Arco, ha parlato dei servizi per l’infanzia come il progetto Tagesmutter e il nido di Roveleto di Cadeo, con 8 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Cristina Cogliando, presidente di Casa Morgana, ripercorre l’esperienza della coop nata nel 2000 su input di mamme intenzionate a creare spazi diversi per i propri bambini, in un quartiere con una forte presenza di stranieri. “I genitori hanno imparato l’italiano dai loro bimbi, grazie alla frequenza del nido”. Dopo la prima esperienza in via Taverna, Casa Morgana appunto, la coop ha aperto un nido alla Giarona, Casa Turchina.