Sicurezza, i gruppi di vicinato incontrano Comune e Questura “Fondamentale avere rapporti diretti”

Si è svolto ieri, giovedì 25 novembre, presso la Casa delle Associazioni di via Musso, l’incontro con i referenti dei gruppi di controllo di vicinato della città organizzato dal Comune e dalla Questura di Piacenza, a rappresentare i quali sono intervenuti l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella, il comandante della Polizia Locale, Mirko Mussi e Paolo Verdecchia, dirigente della Questura a capo delle squadre volanti. Dopo le prime battute dell’incontro, volte ad approfondire le ultime novità normative e a condividere le “regole d’ingaggio” riguardanti l’attività di controllo di vicinato, i partecipanti hanno dedicato la seconda parte allo scambio di informazioni e al confronto su come rapportarsi con le Forze dell’Ordine, in occasione sia di situazioni anomale o sospette segnalate, sia di particolari specificità riguardanti i diversi quartieri o frazioni.

“E’ stato un incontro importante – sottolinea l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella – per confrontarsi e riprendere i momenti di formazione e approfondimento che, prima del periodo Covid, venivano periodicamente organizzati. Nel corso dell’incontro abbiamo comunicato ai referenti che, nell’ambito della riorganizzazione del Comando di Polizia Locale, verrà prevista una specifica sezione dedicata ai contatti con loro. Una decisione assunta in quanto, come amministrazione, riteniamo fondamentale tenere rapporti diretti e costanti con i gruppi di controllo di vicinato, che vivono quotidianamente i quartieri e le frazioni dove operano, per una sempre più ampia collaborazione tra cittadinanza, amministrazione comunale e Forze dell’Ordine che migliori la sicurezza del territorio urbano. Ringrazio infine la Questura di Piacenza per l’ampia disponibilità dimostrata nella partecipazione all’incontro”.