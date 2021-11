Soccorso in strada dalla polizia, giovane trasportato in ospedale

Episodio movimentato in via Boselli all’incrocio con viale Martiri della Resistenza nella prima serata del 22 novembre. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e i mezzi del 118 per soccorrere un giovane di 29 anni. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si stava spostando in mezzo all’incrocio in apparente stato confusionale e alcuni passanti hanno chiamato aiuto: quando sono arrivati gli agenti e l’ambulanza della Croce Rossa, con l’auto medica del 118, hanno trovato il giovane di nazionalità straniera con una ferita da taglio all’addome, probabilmente autoinflitta con un gesto di autolesionismo. E’ stato trasportato all’ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita.