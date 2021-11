Sostegno ai bimbi prematuri e prevenzione tumore al pancreas, luci viola a Palazzo Farnese

Oggi, mercoledì 17 novembre, nella ricorrenza della Giornata mondiale della Prematurità, Palazzo Farnese a Piacenza si illumina di viola, in adesione alla campagna promossa nel nostro Paese dalla Società italiana di Neonatologia e da Vivere Onlus. Per l’edizione 2021 dell’iniziativa, giunta ormai al 13° anno, il focus è sulla “Zero Separation”, ovvero l’importanza di mantenere uniti i neonati prematuri – venuti alla luce prima della 37esima settimana di gestazione – e i loro genitori. L’incidenza, in Italia, è del 6.9% delle nascite, con un incremento che ha raggiunto l’11,2% per i figli di mamme positive al Covid. Nel mondo, nasce prematuro un bambino su dieci. Per incentivare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema, sostenendo le famiglie nel percorso di cura e accudimento dei nenonati pretermine, sono stati oltre 220, l’anno scorso, i Comuni e gli ospedali coloratisi di viola, scelto come simbolo per la sensibilizzazione sul tema.

Sarà della stessa tonalità anche l’illuminazione artistica che accenderà Palazzo Farnese giovedì 18 novembre, in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sul tumore al pancreas. Grazie all’impegno dell’Associazione Nastro Viola, monumenti ed edifici storici in tutta Italia avranno la sfumatura scelta per promuovere la ricerca medico-scientifica su una neoplasia che, secondo le stime, colpisce 1358 persone al giorno in tutto il mondo, con tassi di sopravvivenza molto bassi rispetto ad altre tipologie. La Giornata istituita dalla World Pancreatic Cancer Coalition coinvolge oltre 95 organizzazioni in 35 Paesi, facendo luce sull’importanza della diagnosi precoce, nonché di una maggiore consapevolezza su fattori di rischio e i sintomi che possano consentire di inviduare con tempestività l’insorgenza della malattia. Per ulteriori informazioni, www.nastroviola.org.