Spazio 2, le attività in calendario “Struttura viva e in rete con il territorio”

Presentazione per le iniziative in corso, e in programma prossimamente, a Spazio 2, il centro di aggregazione giovanile di via XXIV Maggio a Piacenza.

,Ad illustrare gli eventi l’assessore alle Politiche Giovanili e alla Partecipazione, Luca Zandonella, insieme al responsabile della struttura, Gabriele Galato e ai rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte. “Spazio 2 si apre alla città con tantissime iniziative: attività culturali, corsi di formazione, momenti di aggregazione. Stamattina – sottolinea Zandonella – abbiamo illustrato il programma per i mesi di novembre e dicembre, ma organizzeremo regolarmente queste presentazioni per informare la comunità, e in particolar modo i giovani, delle molteplici opportunità che il Centro offre. Una struttura viva e in rete con il territorio, come dimostra l’ampio ventaglio di proposte in calendario”.

LA SCHEDA CON LE INIZIATIVE