Il Ministro Speranza “Dal 1 dicembre terza dose vaccino Covid anche agli over 18”

Terza dose, dal primo dicembre via libera alla prenotazione per tutti i maggiorenni. Ad annunciare il nuovo step della campagna vaccinale è stato il ministro della Salute Roberto Speranza illustrando i contenuti del nuovo decreto Covid varato dal Consiglio dei Ministri.

“Abbiamo già fatto una scelta che va nella direzione di un anticipo della possibilità di avere il richiamo a cinque mesi e non più a sei – ha detto Speranza -. Ora ci apprestiamo ad una ulteriore modifica che ci metterà in condizione di allargare ulteriormente la platea anagrafica delle persone che hanno diritto alla dose di richiamo: fino ad oggi questa platea è limitata alle persone con più di 40 anni, dal primo dicembre sarà possibile prenotare e prendere una dose di richiamo sopra i 18 anni”. “Abbiamo un vantaggio anche per le scelte coraggiose che sono state fatte nei mesi precedenti – ha sottolineato il Ministro – vogliamo provare a conservare questo vantaggio anticipando il virus. Questi mesi così difficili ci hanno insegnato che questo è fondamentale se si vuole provare a tenere la situazione sotto controllo”.