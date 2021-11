Sport, divertimento e solidarietà domenica al Parco della Galleana

Una giornata all’insegna dello sport e del divertimento quella in programma domenica prossima (7 novembre) al Parco della Galleana di Piacenza, che ospiterà l’iniziativa “Gli amici del parco”. Il tutto con una nobile finalità: sostenere l’attività dello Special Dream Team, importante realtà che promuove l’integrazione attraverso lo sport e rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani diversamente abili e le loro famiglie.

LA LOCANDINA CON IL PROGRAMMA

L’appuntamento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso l’azienda Coro Marketing: “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la festa di domenica prossima – le parole dell’organizzatore Eugenio Carli -, dalla Volley Academy Piacenza, nella persona del presidente Corrado Marchetti, al Comune di Piacenza, nella figura dell’assessore Stefano Cavalli, dal Piacenza Calcio a Cristina Valla e le sue magnifiche amiche, passando da Mister Lumier, dalla sezione piacentina degli Alpini e dai Lyons Rugby. L’iniziativa ha una doppia funzione: da una parte quella di aiutare gli amici del Dream Team, ai quali andrà l’intero ricavato dell’evento, dall’altra di tornare a respirare aria di aggregazione in un luogo simbolo della nostra città come il parco della Galleana. In caso di forte maltempo, la festa sarà rinviata a domenica 14 novembre”.

“Special Dream Team – ha spiegato il presidente Stefano Rossi – è una società sportiva che dal 2015 permette alle persone disabili di praticare sport come basket, calcio a 5, nuoto e atletica. Teniamo a ringraziare in questa occasione gli organizzatori che ci stanno aiutando per la manifestazione di domenica per raccogliere fondi per la nostra attività. Un grazie va anche al Comune di Piacenza e al Piacenza Calcio per gli spazi che hanno messo a nostra disposizione”. “Il motto della Volley Academy Piacenza – ha aggiunto il presidente Corrado Marchetti – è “vinci, cresci, divertiti”. Abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa proprio perché l’incontro con lo Special Dream Team è un’occasione di crescita per noi. C’è parecchio da imparare dalla determinazione e dalla forza di questi ragazzi”.

”Sono estremamente felice per la realizzazione di questa iniziativa – ha detto l’assessore comunale allo sport Stefano Cavalli -. A rendermi orgoglioso, in particolare, è il fatto che così tante società sportive abbiano voluto partecipare. Sono convinto che domenica sarà una bellissima giornata di sport e divertimento”.