Stella Michelin confermata per “La Palta” e “Nido del Picchio”

Non cambia la “quota” dei ristoranti piacentini inseriti nella Guida Michelin: confermata una stella a “La Palta” di Bilegno (Borgonovo Valtidone), con in cucina la chef Isa Mazzocchi – premiata nei mesi scorsi come “chef donna” del 2021 per stessa Guida Michelin –, e al “Nido del Picchio” (Carpaneto Piacentino), con lo chef Daniele Repetti. Conferma anche per i tre Bib Gourmand, ovvero la selezione di ristoranti che propongono menù con il miglior rapporto qualità prezzo, piacentini inseriti nella famosa guida: come l’anno scorso si tratta infatti dell’Antica Trattoria Cattivelli di Monticelli, della Locanda Cacciatori di Pontedellolio e del Caffè Grande di Rivergaro.

La cerimonia di presentazione della 67esima edizione della Guida Michelin ha visto l’assegnazione di 36 nuove stelle a 35 ristoranti, con l’entusiasmante exploit del ristorante Tre Olivi di Paestum, passato da zero a due stelle. Tra le 35 novità stellate che hanno delineato un nuovo firmamento in quattordici regioni della penisola, la Campania si è distinta sia per il numero di riconoscimenti complessivi (8 nuove stelle), che per la presenza dei due nuovi ristoranti due stelle Michelin, inseriti nella selezione italiana 2022: si tratta di Krèsios a Telese Terme (BN) e, come detto, Tre Olivi a Paestum (SA). Complessivamente sono 378 i ristoranti stellati. Confermati gli undici ristoranti a “tre stelle”: Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cassiano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Mauro Uliassi a Senigallia (AN) e Enrico Bartolini al MUDEC a Milano.

Nella classifica delle stelle per regioni, la Lombardia mantiene la leadership grazie ai 56 ristoranti ed ai quattro nuovi stellati. La Campania si aggiudica invece il record annuale di novità (ben 7) issandosi al secondo posto con 48 ristoranti. Di conseguenza il Piemonte, 1 novità e 45 ristoranti, scende sul gradino più basso del podio mentre con una new-entry e 41 ristoranti, la Toscana scala in quarta posizione davanti al Veneto che a fronte del totale di 36, è la seconda regione più premiata del 2022 grazie a 5 nuovi ristoranti stellati presenti in guida. Tra le province, Napoli si conferma prima per distacco con 30 ristoranti seguita da Roma in seconda posizione con 20 e quindi da Bolzano; terza a quota 19 ristoranti davanti a Cuneo con 18. Milano scivola in quinta posizione con 16 ristoranti stellati.

STELLA VERDE MICHELIN – La Stella Verde è un simbolo che contraddistingue i ristoratori in prima linea sul fronte della sostenibilità e può essere attribuito a qualsiasi ristorante, non solo ai ristoranti stellati o ai Bib Gourmand. Nell’assegnare il riconoscimento, gli ispettori prendono in considerazione molteplici fattori: la produzione delle materie prime, il rispetto del lavoro e il supporto dei produttori locali, la riduzione degli sprechi, la gestione dei rifiuti, le azioni mirate a minimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e l’impatto della struttura sull’ambiente, la formazione sostenibile dei giovani, sono solo alcuni dei temi. Sono 30 in totale i ristoranti con stella verde, 17 novità.

PREMI SPECIALI – In occasione della presentazione della Guida MICHELIN Italia 2022 sono stati conferiti 4 premi speciali:

– PREMIO MICHELIN GIOVANE CHEF 2022 by Lavazza, assegnato a Solaika Marrocco, Primo Ristorante, Lecce

– PREMIO MICHELIN SERVIZIO DI SALA 2022 by Intrecci – Alta Formazione di Sala, assegnato a Matteo Zappile del ristorante il Pagliaccio, Roma

– PREMIO MICHELIN CHEF MENTORE 2022 by Blancpain, assegnato a Nadia Santini, ristorante dal Pescatore, Canneto sull’Oglio (MN)

– PREMIO MICHELIN SOMMELIER 2022 by Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, assegnato a Sonia Egger, ristorante Kupperlain, Castelbello (BZ).