Stretta sui monopattini, ma niente obbligo del casco: le novità del Codice della Strada

Monopattini, auto e multe: con l’entrata in vigore del decreto legge 121/2021 ( “decreto infrastrutture”) da oggi 10 novembre in Italia sono operative alcune importanti novità del Codice della Strada.

MONOPATTINI, ECCO COSA CAMBIA – Quella più attesa riguarda la stretta sui monopattini elettrici, mezzi sostenibili e green che, in maniera spesso “selvaggia” e poco regolata, ormai da un paio d’anni hanno invaso le nostre città (anche a Piacenza è attivo un servizio di sharing). La nuova normativa impone che il limite di velocità dei monopattini scenda da 25Km/h a 20 Km/h (6 Km/h nelle aree pedonali). Vietata la circolazione (salvo la conduzione a mano) o il parcheggio sui marciapiedi se non in aree individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità di sosta negli stalli per biciclette e ciclomotori. Per evitare la sosta selvaggia gli operatori di noleggio di monopattini devono prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione del parcheggio. Altre norme scatteranno progressivamente. È previsto l’obbligo di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità e, a partire da luglio 2022, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote. Di notte saranno obbligatorie le luci di posizione e giubbetto catarifrangente. Dura sanzione anche per chi circola con un monopattino a motore manomesso. Può guidare solo chi ha più di 14 anni, ma ancora nessun obbligo generalizzato del casco (solo per i minori di 18 anni) e nemmeno di targa. Se il mezzo non ha le caratteristiche legali, scatta la confisca. Quindi non solo se il motore e/o il regolatore di velocità sono “truccati”, ma anche, ad esempio, se si modifica il telaio per ricavare un posto a sedere. O se, oltre alle luci, più in là mancheranno frecce e stop.

Viene specificato che le sanzioni si applicano secondo il titolo VI del Codice. Quindi, sconto del 30% se si paga entro 5 giorni, raddoppio oltre i 60 giorni eccetera. I monopattini si considerano in circolazione se «condotti nelle aree e negli spazi» in cui si applica il Codice. Se da una parte aumentano le restrizioni, dall’altra, in alcuni punti, si allentano: le nuove disposizioni infatti non vietano l’utilizzo dei monopattini su strade extraurbane senza piste ciclabili (regola che vigeva sin dalla legalizzazione dell’uso di monopattini e altri micromezzi elettrici, nel 2019) e le violazioni alle norme di comportamento sono ora punite con una sanzione di 50 euro anziché 100. Completamente abolite le sanzioni per chi usa gli altri micromezzi elettrici (segway, hoverboard e monowheel) fuori dalle aree dei centri abitati individuate dal Comuni per la loro circolazione in via sperimentale o per chi usa un esemplare “truccato” o comunque non in regola con le caratteristiche tecniche previste.

PRECEDENZA, CASCO E TABLET- Cambiano anche le disposizioni relative alle precedenze da dare ai pedoni che attraversano le strisce: bisognerà fermarsi e far passare non solo chi ha già iniziato ad attraversare ma anche chi è in procinto di farlo. Stretta anche sull’utilizzo del casco in moto: nel caso un passeggero ne sia sprovvisto, viene introdotta la responsabilità del conducente, indipendentemente dall’età del trasportato. Viene poi estesa a tablet, pc portatili e a qualsiasi altro dispositivo che fa allontanare le mani dal volante la multa ora prevista per chi usa il telefonino mentre guida.

PARCHEGGI – Novità anche sul fronte parcheggi: da gennaio 2022 le persone con disabilità potranno parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu quando non c’è disponibilità nei posti riservati. Chi utilizza le aree di sosta per disabili senza permesso sarà ulteriormente sanzionato rispetto a quanto avveniva fino ad oggi, con multe da 168 a 672 euro contro 87-344 euro della legislazione previgente. Da segnalare l’introduzione anche dei cosiddetti “stalli rosa”: posti riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con i figli fino a due anni di età, con sanzioni per chi occupa i parcheggi senza autorizzazione (da 80 a 328 euro per i veicoli a due ruote e da 165 ad euro 660 gli altri). Parcheggiare è vietato anche negli spazi riservati a sosta, fermata e ricarica dei veicoli elettrici.