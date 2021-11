Sul Pubblico Passeggio candele e fiaccole per ricordare le vittime di transfobia

In occasione della Giornata Internazionale della Memoria Trans (T.D.o.R), Arcigay Piacenza Lambda e Agedo Milano si riuniscono il 20 Novembre alle ore 18 presso il Pubblico Passeggio di Piacenza (lato Liceo Respighi) per commemorare tutte le vittime di transfobia, “uccise perché transessuali, transgender o di genere non conforme alla maggioranza”. “Tutta la cittadinanza – scrivono – è invitata per un momento di raccoglimento illuminato da faccole e candele”.

“Dal Novembre 2020 – spiegano le associazioni – sono state 375 le morti violente in tutto il mondo registrate ai danni di persone transgender, con un aumento del 7% rispetto allo scorso anno, ma i numeri reali sono ovviamente più elevati (fonte: transrespect.org). Nonostante il passare degli anni e il lento avanzare della nostra società sulla strada dei diritti civili, quando si parla di persone transgender bisogna purtroppo registrare un costante arretramento della situazione. Oggi essere una persona trans signifca dover affrontare uno stigma sociale spietato e la situazione peggiora se si parla di persona di colore, sex workers o senza tetto. L’Italia è un paese profondamente transfobico: la maggior parte delle persone vive ancora con grande diffcoltà il rapporto con le persone transgender, in particolare se si tratta de* propri* fgl*; anche l’ostilità dimostrata da molti riguardo il tema dell’identità di genere nel dibattito sul DDL Zan rappresenta un segnale molto preoccupante. Le nostre Istituzioni (soprattutto quelle scolastiche e le amministrazioni locali) hanno una grossa responsabilità per il perpetrarsi di questo stato di cose; tutti noi però possiamo fare molto, ogni giorno, per costruire una società più inclusiva”.