La Gas Sales Bluenergy non si ferma, battuta anche Modena (1-3)

REGULAR SEASON SUPERLEGA – 4^ GIORNATA ANDATA

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3

(25-20 21-25 20-25 23-25)

IL TABELLINO

Quarta giornata e seconda trasferta per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza mercoledì 3 novembre alle ore 20.30 nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta Volleyball World) contro i canarini modenesi.

A presentare il match Edoardo Caneschi, centrale di origine aretina alla sua prima stagione in maglia biancorossa, che aderisce al “Movember” (da moustache -baffi- e november), evento annuale che si svolge nel mese di novembre per sensibilizzare, raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul carcinoma della prostata e altre patologie. Simbolo di questa campagna sono i baffi che Edoardo Caneschi, centrale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza porterà per tutto il mese di novembre. “Stiamo lavorando molto bene in palestra e stiamo cercando di limitare gli errori in battuta. Stiamo mettendo grinta su ogni pallone per cercare di migliorare la difesa. L’arma vincente contro Modena sarà la perseveranza e la pazienza. Sappiamo che è una squadra molto forte e non sarà facile fare tanti punti, dovremo saper aspettare e sfruttare le occasioni.”

PRECEDENTI: In carriera tutte le competizioni: 6 (5 successi Leo Shoes PerkinElmer Modena, 1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/2020; Maxwell Philip Holt a Modena nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

A CACCIA DI RECORD: In carriera tutte le competizioni: Pierre Pujol – 13 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Alessandro Tondo – 25 punti ai 1700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza; Maxwell Philip Holt – 5 battute vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Edoardo Caneschi – 6 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza) .

Classifica: Itas Trentino 9, Gas Sales Bluenergy Piacenza 7, Vero Volley Monza 7, Sir Safety Conad Perugia 6, Kioene Padova 5, Cucine Lube Civitanova 4, Leo Shoes PerkinElmer Modena 3, Allianz Milano 3, Gioiella Prisma Taranto 3, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3, Top Volley Cisterna 3, Consar RCM Ravenna 1, Verona Volley 0.