Tagliaferri (Fdi) “Fare chiarezza sul deficit sanitario regionale”

A quanto ammonta il deficit reale della sanità regionale in Emilia-Romagna? Quali sono i servizi sanitari a rischio? La Regione sta valutando la nomina di una commissario ad acta per la sanità regionale?

A chiederlo, in un’interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi), per il quale “se le Regioni non riceveranno fondi aggiuntivi per le spese Covid, vaccineranno chi lo richiede ma poi chiuderanno il bilancio in rosso e saranno costrette a scelte molto impopolari: tagli ai servizi o aumento dell’addizionale Ipef”. A sostegno delle proprie posizioni, Tagliaferri cita l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. “Nel 2021 il deficit di risorse rispetto al 2020 è di 2,2 miliardi”, ha scritto l’assessore regionale alla Salute in una lettera ai ministri dell’Economia, della Salute e degli Affari Regionali. A questo si aggiungono le spese sanitarie del 2020, che, nonostante un aumento dei trasferimenti nazionali dai 116,4 miliardi programmati a 121,3 miliardi, hanno “sforato” di 2,1 miliardi di euro. Il piatto piange per 4,3 miliardi e il governo è al lavoro per trovare una risposta perché sa bene che il problema esiste”.