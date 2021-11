Tagliaferri (Fdi) “La Regione sia pronta per fronteggiare picco di influenza nei bambini”

Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia, suona la campanella alla Giunta: “l’aumento di casi gravi di bronchiolite si somma al Covid, affaticando ulteriormente gli ospedali della nostra regione, e quest’anno, l’epidemia di sinciziale è arrivata prima del previsto, è in anticipo di almeno di un mese. Generalmente si vede l’impennata tra dicembre e gennaio, lo scorso anno i casi erano quasi azzerati e si deve constatare che la fine delle restrizioni, troppo spesso si accompagnano a una mancanza di attenzione alle norme igienico-sanitarie che invece andrebbero sempre mantenute, non solo in tempi di pandemia”.

Da qui l’interrogazione per sapere “se intenda attivarsi per fare in modo, quando ci sarà l’impennata tra dicembre e gennaio, di non trovarsi impreparati nell’ospitare i piccoli pazienti affetti da bronchiolite, nei reparti pediatrici dei vari presidi ospedalieri della nostra regione già ingolfati dalla quarta ondata del virus Covid-19”.