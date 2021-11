Tamponamento nella galleria di Montecucco, lungo la tangenziale sud di Piacenza, poco prima delle 8 di martedì 2 novembre. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Piacenza, un autocarro ha tamponato una Ford Fiesta, che ha urtato una terza vettura nel tunnel, lungo il tratto di tangenziale sud che collega la rotatoria della Galleana a largo Morandi.

Rimasti contusi i due conducenti delle auto, soccorsi dai sanitari della Croce Rossa e condotti entrambi al Pronto Soccorso cittadino per le cure del caso. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la piccola utilitaria alimentata a gas metano. Il traffico è stato deviato dalle pattuglie della polizia locale di via Rogerio per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.