Erano attese e sono arrivate. In concomitanza con una nuova perturbazione che sta portando cieli grigi e maltempo in tutto il territorio piacentino, una serie di nevicate sta interessando alcune aree di alta collina e montagna della nostra provincia. Alcuni suggestivi scatti della “bianca visitatrice” arrivano dall’Alta Val Trebbia: nelle foto in copertina, e qui sotto, ecco il passo di Santa Barbara o dell’Angelone, nel comune di Coli, tra cielo grigio e una coltre di neve al suolo che inizia ad inspessirsi sempre più.

Nelle foto di Gian Francesco Tiramani (qui sotto) è possibile invece vedere alcuni scorci imbiancati a Morfasso e nella piccola frazione di Belnome (Comune di Ottone), tra Alta Val Trebbia e Val Boreca.

Le webcam di Meteo Valnure permettono invece di osservare (qui sotto) la precipitazione nevosa nella zona di Mareto (Farini), a poco più di 1000 metri di altitudine.

NUOVA PERTURBAZIONE NEL WEEKEND – Secondo l’ultimo bollettino di Meteo Valnure, le nevicate interesseranno quote di alta collina ma dovrebbero essere scongiurate possibili fioccate sino a quote di alta pianura e prima collina. La quota neve dovrebbe riguardare le quote comprese tra 600-800 mt a seconda dell’intensità delle precipitazioni. La perturbazione atlantica sarà veloce e ci sarà un primo miglioramento già dalla serata di giovedì. Un ulteriore perturbazione è prevista nel week end.