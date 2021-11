Tennistavolo, Cortemaggiore rialza la testa: contro Eppan finisce 3-3

Dopo due pesanti sconfitte consecutive – entrambe con il risultato di 4-0 – contro Castelgoffredo e Bagnolese, la Teco Corte Auto torna in sella conquistando i primi punti stagionali grazie al pareggio (3-3) maturato contro l’Eppan nell’ultimo turno di Serie A-1 Femminile di tennistavolo.

IL TABELLINO

Valentina Sabitova – Szandra Pergel 3-2 (6-11, 13-11, 11-9, 6-11, 13-11)

Arianna Barani – Debora Vivarelli 0-3 (8-11, 11-13, 14-16)

Olga Kulikova – Diana Styhar 1-3 (11-5, 10-12, 8-11, 8-11)

Valentina Sabitova – Debora Vivarelli 3-2 (5-11, 8-11, 11-5, 11-8, 11-7)

Olga Kulikova – Szandra Pergel 2-3 (11-9, 7-11, 8-11, 12-10, 0-11)

Arianna Barani – Diana Styhar 3-2 (12-10, 4-11, 11-6, 8-11, 14-12)

Solo vittorie per le squadre maschili – Risultati positivi per Cortemaggiore arrivano anche sul fronte maschile, con la vittoria in C1 per 5-3 contro Brescia e i successi in C2 contro Bologna (5-0) e Modena (5-3). Vittorie anche in D1 e D3, dove la Teco supera Carpi e Reggio Emilia, in entrambe le gare con il risultato di 5-1.