Tennistavolo, sfida complicata per la Teco Corte Auto contro l’Eppan

Cerca di cambiare marcia la Teco Corte Auto di tennistavolo, che domenica (ore 15) affronta l’Eppan Tischtennis Raiffeisen nella quarta giornata del campionato di A1.

Le magiostrine, dopo il successo all’esordio, sono reduci da due pesanti sconfitte contro le corazzate Castelgoffredo e Bagnolese. Una squadra ad oggi ancora indecifrabile, che dovrà cercare conferme in particolare dalla numero uno Sabitova, finora poco Brillante. Non sarà una sfida semplice quella con l’Eppan, che può contare sulla solida coppia formata dall’olimpionica Vivarelli e dall’ungherese Pergel e sull’ucraina Styhar, sulla carta favorita rispetto alle giovani di casa Barani e Roncallo. Si prospetta quindi un incontro del tutto in salita per Cortemaggiore che ritrovare energie e forti motivazioni.