Terza dose al via per tutti i maggiorenni. Servizi potenziati “Arriveremo a duemila dosi al giorno”

Accelera la campagna vaccinale: da mercoledi 1° dicembre sarà possibile la prenotazione e somministrazione della terza dose per tutti i maggiorenni che hanno completato il ciclo vaccinale primario da almeno 5 mesi. “La prenotazione – sottolinea l’Ausl – va effettuata in prossimità della scadenza dei 5 mesi dall’ultima somministrazione e non prima. Le agende vengono continuamente aggiornate e predisposte in base al numero di utenti candidabili alla terza dose nel periodo”.

E’ possibile prenotarsi:

– chiamando il numero 800.651.941 oppure il nuovo numero 0523.1871412 dedicato alla prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, attivo da lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13

– in farmacia

– online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) o su CUPWeb

– rivolgendosi a uno degli sportelli Cup del territorio

– rivolgendosi al proprio Medico di famiglia

Ricordiamo che sono stati riattivati tutti i centri vaccinali: Piacenza Arsenale; Castel San Giovanni (Palacastello); Fiorenzuola (via Emilia Ovest, n.37); Bettola (Sala Polivalente); Bobbio (Ospedale). Sono poi in programma ambulatori di prossimità rivolta agli anziani over 80 e che hanno difficoltà a spostarsi: il prossimo appuntamento è in calendario il 4 dicembre a Gropparello. Le sedi vaccinali e le modalità di prenotazione per ogni categoria sono consultabili e costantemente aggiornate sul sito aziendale dedicato www.covidpiacenza.it.

PRIORITA’ VACCINALI – Saranno inoltre dedicati giorni/fasce orarie per somministrazioni vaccinali riservate alle prime dosi, alle terze dosi per personale scolastico e alle persone con Green pass in scadenza. A queste fasce orarie dedicate si accede prenotandosi con i consueti canali: è richiesta autocertificazione della propria condizione prioritaria al momento della somministrazione presso il centro vaccinale.

SERVIZI POTENZIATI – “Supereremo le duemila dosi di vaccino al giorno – ha detto il direttore generale, Luca Baldino -. Verranno quindi potenziati i servizi, con gli hub di Fiorenzuola e Castelsangiovanni aperti 5 giorni alla settimana e, per quanto riguarda l’arsenale, con aperture serali”. Proprio queste potrebbero essere riservate alle nuove fasce prioritarie: prime dosi, personale scolastico e cittadini con green pass in scadenza.