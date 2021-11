Terza dose, Baldino “Riapriremo gli hub vaccinali in provincia dalla prossima settimana”

La pandemia accelera e anche se la situazione piacentina sembra essere più sotto controllo, rispetto ad altri territori, l’azienda Ausl di Piacenza ha deciso di rivedere la propria attività.

Il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, nell’aggiornare i sindaci rispetto al bilancio preventivo 2021 dell’azienda, ha anticipato l’intenzione di riaprire gli hub vaccinali in provincia, già a partire dalla prossima settimana, così come di rivedere anche le modalità di prenotazione della terza dose.

“Gli hub vaccinali riapriranno a Castelsangiovanni, Fiorenzuola, Bobbio e Bettola a partire dalla prossima settimana – ha detto Baldino -, comunicheremo per tempo la data precisa, così come adotteremo una revisione del sistema di prenotazioni, che ha avuto forti difficoltà. Da parte del comitato tecnico scientifico è arrivato anche l’input di accelerare con la somministrazione della terza dose: abbiamo visto anche a Piacenza, con il focolaio nella Cra di Ancarano, come l’efficacia del vaccino si affievolisca dopo 8-9 mesi dalla somministrazione. Siamo in attesa delle linee guida, ma si procederà con la somministrazione (rispetto alle fasce di età, ndr) mano a mano che scadono i 6 mesi dalle prime due dosi”.