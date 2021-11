Terza dose, da domani 24 novembre riattivata la prenotazione in farmacia

Da domani 24 novembre sara riattivata la possibility di prenotare la terza dose presso le farmacie anche a Piacenza.

Per gli operatori del settore socio-sanitario sono stati programmate giornate in libero accesso: il calendario degli Open day specifici è stato comunicato direttamente alle strutture private, agli ordini professionali e alle associazioni interessate. Le sedi vaccinali e le modalità di prenotazione per ogni categoria sono consultabili e costantemente aggiornate sul sito aziendale dedicato www.covidpiacenza.it