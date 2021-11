Terza dose, Stragliati (Lega) “Riaprire le prenotazioni in farmacia”

“Perchè non è più possibile prenotare la terza dose del vaccino anti Covid in farmacia? E perché, se è vero che stanno riprendendo quota i contagi, sono stati chiusi gli hub periferici, in provincia di Piacenza, a Castel Sangiovanni, Fiorenzuola e Bobbio?”. Lo ha chiesto la consigliera regionale piacentina della Lega Valentina Stragliati, intervenendo questa mattina in commissione regionale Sanità dove si è fatto il punto sull’andamento della pandemia.

“Quando le cose funzionano siamo i primi a riconoscerlo, ma per la somministrazione della terza dose a Piacenza siamo partiti con il freno a mano tirato” ha aggiunto la leghista Stragliati ricordando che la provincia di Piacenza ha già pagato un prezzo altissimo nel corso dei primi mesi della pandemia da Covid. “Ora che l’andamento dei contagi sta riprendendo quota, occorre attivare soluzioni adeguati e attivare quei servizi, già apprezzati dai cittadini, che possono far fronte alla cosiddetta quarta ondata della pandemia, in vista anche dei richiami” ha concluso Stragliati.