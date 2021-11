Torna ‘Cinema d’argento’, per gli over 65 proiezioni al Politeama

Nel mese di novembre torna la rassegna cinematografica per la Terza età “Cinema d’Argento”, promossa dal Comune di Piacenza in collaborazione con il Cinema Politeama di via San Siro.

Il calendario prevede la proiezione di commedie, documentari, film sentimentali e drammatici di maggiore successo dell’ultima stagione cinematografica e grandi classici vincitori di diversi premi Oscar. La rassegna cinematografica è in programma ogni mercoledì alle ore 15 ed è riservata agli over 65 residenti in città. “La rassegna ‘Cinema d’Argento’ – afferma l’assessore ai Servizi Sociali, Federica Sgorbati, completa la proposta di iniziative dedicate alla Terza età che vengono periodicamente promosse dal Comune di Piacenza in collaborazione con enti e soggetti privati del territorio”.

L’assessorato ai Servizi Sociali, attraverso l’Ufficio Attività socio-ricreative propone visite guidate nei musei e nelle chiese del territorio e, due volte al mese, organizza gite culturali nelle città limitrofe e nei castelli del circondario. “Accanto alle visite guidate – che puntualmente raccolgono il pieno di adesioni di partecipanti – ricorda l’assessore Sgorbati – vengono organizzate attività sportive come i “gruppi di cammino” e i corsi di ginnastica per la terza età, a cui si sono aggiunte recentemente le lezioni dell’università dell’età libera”. Da metà novembre, ripartono anche gli appuntamenti dedicati al “Cinema d’Argento”. “La consolidata rassegna cinematografica per la terza età – prosegue l’assessore Sgorbati – si inserisce tra le attività pensate dall’amministrazione comunale per favorire la socializzazione e per contrastare l’isolamento e la solitudine delle persone anziane attraverso la creazione di momenti di incontro, spunti di discussione e nuove occasioni ricreative”.

L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza sottolinea l’attenzione e l’impegno maturato in questi mesi nell’organizzazione di iniziative consolidate sul territorio in totale sicurezza e nel rispetto delle misure anticovid. “Dopo la sospensione delle attività – lo scorso anno, in via precauzionale – abbiamo deciso di riprendere le proiezioni del ‘Cinema d’Argento’ con la necessaria e doverosa tutela nei confronti della popolazione più fragile e nel pieno rispetto delle normative anticovid: l’accesso alla sala cinematografica avverrà a partire dalle ore 14 per consentire agli operatori di effettuare – con largo anticipo – il controllo del Green Pass dei partecipanti e di evitare eventuali situazioni di assembramento”. Per accedere alla sala cinematografica sono obbligatori Green Pass e mascherina. Ciascun appuntamento rappresenterà l’occasione per ricordare le numerose iniziative che vengono proposte dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza e per offrire informazioni utili alla cittadinanza sulle opportunità presenti sul territorio.

Le prime proiezioni sono ad ingresso gratuito. La rassegna cinematografica comprende anche “proiezioni extra”, che verranno scelte tra i film di maggiore successo dell’ultimo periodo, al prezzo ridotto di tre euro. Settimanalmente, verranno comunicati i titoli delle proiezioni in calendario. I primi due appuntamenti di novembre sono:

Mercoledì 10 novembre: “Odio l’estate” (Commedia, 2020);

Mercoledì 17 novembre: “Nomadland” (Drammatico, 2020).