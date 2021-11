Torna il Natale in centro, Fondazione Teatri partner del Comune per l’organizzazione degli eventi

Strade illuminate, eventi, concerti e il tradizionale villaggio con le casette di legno in piazza. Dopo le chiusure e le restrizioni che hanno segnato il 2020, il Natale torna a pieno regime in centro storico a Piacenza. L’amministrazione comunale ha circoscritto al periodo che va dal 27 novembre al 6 gennaio i giorni in cui si svolgeranno le attività natalizie. Novità assoluta, la collaborazione con la Fondazione Teatri di Piacenza, a cui il Comune ha delegato gli aspetti di “progettazione artistica-promozione turistica e ricreativa” delle iniziative.

“Alle manifestazioni natalizie – si legge nella delibera dell’amministrazione – parteciperanno diverse realtà operanti in ambito economico e culturale della città di Piacenza che abbiano deciso di aderire alla proposta dell’Amministrazione. Agli eventi natalizi del centro storico si aggiungeranno anche eventi collaterali finalizzati ad assicurare la promozione della città e a sostenere lo sviluppo della economia del territorio”. Questi – secondo la delibera – i filoni che caratterizzeranno le festività in centro. “Illuminazione di centri strada e vie cittadine; videoproiezioni a tematica natalizia presso Piazza Cavalli, Piazza Duomo e Palazzo Ina; Allestimento di un “Villaggio di Natale” sulla Piazza Cavalli, iniziativa che comprende l’installazione di casette lignee messe sulla parte rialzata di Piazza Cavalli, l’organizzazione di attività commerciali e ludico ricreative per tutto il periodo natalizio che verranno affidate ad un soggetto privato attraverso apposito avviso pubblico; concerti ed eventi ed iniziative culturali”. “L’allestimento dell’albero di Natale verrà curato – com’è ormai tradizione consolidata – gratuitamente da Confindustria Piacenza”. Inoltre, “verrà costruito un Tavolo Tecnico formato dal Comune di Piacenza e dalla Fondazione Teatri per l’approfondimento degli aspetti organizzativi delle iniziative natalizie e per una sinergica definizione di tutte le eventuali problematiche”. Fondazione Teatri che avrà “compiti di attuazione delle decisioni assunte in sede di Tavolo Tecnico”.

“Ormai da alcuni anni l’Amministrazione Comunale ha posto particolare attenzione all’organizzazione degli eventi natalizi, nella consapevolezza che rappresentino un importante momento di festa e aggregazione per la città – motiva l’atto -. Organizzare questo tipo di iniziative in occasione delle festività rappresenta l’occasione per incentivare la cittadinanza a visitare il centro storico cittadino e, con esso, le attività economiche ivi presenti. L’emergenza sanitaria ha posto in pesante difficoltà sia le attività economiche che quelle culturali cittadine che hanno subito una battuta d’arresto durante il periodo di lockdown. La ripartenza di tali attività impone un’attenzione particolare anche da parte dell’Amministrazione che ha quindi individuato nella Fondazione Teatri per la professionalità ed esperienza acquisita nella pianificazione di eventi, il partner ideale per affiancare l’Amministrazione Comunale nell’organizzazione delle manifestazioni natalizie. Fondazione Teatri è un organismo partecipato del Comune di Piacenza che opera, tra l’altro, con la finalità prevista dal proprio Statuto all’articolo 2 alla voce “Scopo istituzionale” di sostenere lo sviluppo e incentivazione dell’economia territoriale. Tra gli obiettivi contemplati nelle Linee di Mandato, sono previste manifestazioni che valorizzino il centro storico anche attraverso iniziative di rivitalizzazione che promuovano e rafforzino la frequentazione dell’area storica della città nella sua interezza”.

“Fondazione Teatri – informa la delibera -, con apposita nota, ha manifestato la disponibilità a collaborare con il Comune di Piacenza nell’organizzazione degli eventi natalizi oggetto del presente provvedimento”.