Torna la rassegna “A teatro con mamma e papà”: al Filo lo spettacolo “Il piccolo Re dei Fiori”

Ritorna a Piacenza “A teatro con mamma e papà”: l’ultimo appuntamento al Teatro Filodrammatici risale al 16 febbraio 2020, venti lunghi mesi di attesa per la Rassegna di teatro per le famiglie di Teatro Gioco Vita. E la ripresa della programmazione avviene con la “prima” piacentina della nuova creazione 2021 che il centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj ha realizzato con il Balletto di Roma: “Il piccolo Re dei Fiori”, fiaba per musica, ombre e danza da Květa Pacovská, il cui debutto è stato nel febbraio di quest’anno al Teatro Filodrammatici ma senza pubblico, che aveva potuto assistere alla rappresentazione solo in streaming.

“Il piccolo Re dei Fiori” va in scena nella sala di via Santa Franca domenica 21 novembre alle ore 16.30, con replica lunedì 22 novembre alle ore 10 per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”, nell’ambito delle Rassegne di teatro ragazzi 2021/2022 curate da Simona Rossi e organizzate da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

LO SPETTACOLO – “Il piccolo Re dei Fiori”, una creazione di Valerio Longo e Fabrizio Montecchi, vuole esplorare una forma di contaminazione tra linguaggi come la danza, l’ombra e la musica, pensandola espressamente per i più piccoli (è infatti dedicato ai bambini dai 4 anni). Intorno all’omonimo testo di Květa Pacovská si sono ritrovate due storiche strutture del teatro e della danza come Balletto di Roma, che ha celebrato nel 2020 i sessant’anni dalla fondazione, e Teatro Gioco Vita, che nel 2021 celebra i cinquant’anni dalla fondazione. Le coreografie sono di Valerio Longo, la regia e le scene di Fabrizio Montecchi. In scena i danzatori Marcello Giovani e Isabella Minosi. Le musiche sono di Paolo Codognola, le sagome di Nicoletta Garioni e Agnese Meroni (tratte dai disegni di Květa Pacovská), i costumi di Sara Bartesaghi Gallo e Nicoletta Garioni, le luci di Anna Adorno e le voci di Valeria Barreca e Tiziano Ferrari. La drammaturgia è firmata Enrica Carini e Fabrizio Montecchi con la collaborazione di Valerio Longo e Francesca Magnini. Le scene e gli oggetti scenici sono realizzati da Giovanni Mutti, Nicoletta Garioni e Agnese Meroni.

“Il piccolo Re dei Fiori” è una fiaba. Della fiaba c’è il classico “C’era una volta” e anche l’immancabile “Re” che però qui è piccolo e curioso, vive in solitudine, ama il suo giardino e ha le tasche piene di bulbi di tulipano. “Il piccolo Re dei Fiori” è anche una storia che racconta di due giovani che abitano uno di fronte all’altra. Così vicini eppure così lontani da non aver mai incrociato i loro sguardi. “Il piccolo Re dei Fiori” è, infine, uno spettacolo nel quale il tema della ricerca della felicità è reso con leggerezza e poesia, grazie a una trama semplice ed essenziale e un immaginario esuberante e fantasioso. Con il contrappunto di poche ma importanti parole, il racconto prende forma scenica grazie a un ricco tessuto musicale che accompagna e sostiene le spettacolari immagini d’ombra di Teatro Gioco Vita, tratte dalle splendide illustrazioni di Květa Pacovská, e gli espressivi gesti dei due danzatori-interpreti del Balletto di Roma, frutto delle originali coreografie di Valerio Longo.

INFORMAZIONI

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ – Bambini/ragazzi: euro 7 intero, euro 6 ridotto fratelli/sorelle (gratuito fino a 3 anni non compiuti senza posto a sedere). Giovani/adulti: euro 9 intero, euro 8 ridotto nonni/nonne. Prevendita: biglietteria di Teatro Gioco Vita (via San Siro 9, Piacenza – telefono 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it), orari di apertura dal martedì al venerdì ore 10-16, sabato ore 10-13. Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona unicamente nella sede della rappresentazione a partire dalle ore 15.30 (Teatro Filodrammatici, via Santa Franca 33, tel. 0523.315578).

SALT’IN BANCO – Per tutte le attività di “Salt’in banco” la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita, telefono 0523.315578, e-mail scuola@teatrogiocovita.it.