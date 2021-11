Tra cultura e sport: nuovi loghi per Palabanca, palazzo Galli e i 500 anni di S. Maria di Campagna. Un’iniziativa promossa da Banca di Piacenza, da sempre attenta nella promozione delle eccellenze piacentine, ed essa stessa incubatrice di storia e cultura. La nuova veste grafica è stata presentata dal vice direttore generale della banca, Pietro Boselli, accanto a padre Secondo Ballati, superiore della comunità francescana di Santa Maria di Campagna, insieme agli autori dei loghi: l’architetto Carlo Ponzini, storico collaboratore della Banca di Piacenza, e il creativo Paolo Guglielmoni, già autore degli spot realizzati dall’istituto di credito.

I nuovi loghi serviranno per promuovere e valorizzare luoghi di cultura, come palazzo Galli, che diventa così PalaBancaEventi, e luoghi di sport, teatro di trionfi nel campo del volley, come il Palabanca, ora chiamato PalaBancaSport. Questi due loghi sono stati realizzati dall’architetto Ponzini, così come quello, circolare, dedicato ai 500 anni della basilica di Santa Maria di Campagna, destinato ad essere utilizzato, però, in occasione di eventi religiosi. Paolo Guglielmoni, invece, ha realizzato quello destinato alle iniziative di più ampio respiro, di livello culturale e di intrattenimento. “In occasione dei 500 anni dalla posa della prima pietra – ha detto – si vuole enfatizzare proprio il concetto di base, su cui poggia la storia e il valore simbolico di questo edificio. In questo modo il numero 500 diventa anche elemento grafico, su cui svetta la guglia della basilica. Abbiamo così deciso di puntare sul concetto di tradizione come base per il futuro”.