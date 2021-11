Trasferta a Trento per la Gas Sales Bluenergy “Gara delicata, ma siamo pronti”

Anticipo di campionato per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, impegnata giovedì sera (ore 20.30) nella sfida in trasferta contro Itas Trentino, che a breve prenderà parte al Mondiale per Club.

Se con il blitz vincente a Ravenna e il successo sofferto in casa con Monza Trento ha ripreso il ritmo, anche Piacenza ha immediatamente riscattato il passaggio a vuoto contro Monza superando la Top Volley. Gli uomini di Lorenzetti hanno 16 punti come la Lube dopo 7 partite giocate, mentre il collettivo di Bernardi è sceso in campo 6 volte e vanta 13 punti come Monza. Negli scontri diretti la tradizione è favorevole al Club gialloblù che ha sempre avuto la meglio sugli emiliani. “Ci siamo preparati bene – le parole del tecnico biancorosso -, l’esito della partita lo vedremo. Sicuramente è una partita delicata perché credo che Trento sia una delle prime quattro squadre della Regular Season e questo lo sta dimostrando. È una squadra che ha molta qualità, con giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Noi ci arriviamo nelle condizioni giuste, anche se non saremo a pieno organico, consapevoli della nostra forza e delle potenzialità che possiamo mettere in campo”.

Leggi anche Distorsione alla mano, Recine si ferma per tre settimane

In casa Trento ha parlato Oreste Cavuto: “Non è mai semplice preparare la partita contro Piacenza, perché la sua rosa è molto forte e ricca di alternative, quindi bisogna tenere in conto tante possibili soluzioni tattiche. Vogliamo continuare il nostro buon momento e regalare un’altra bella prestazione ai nostri tifosi; se tutti offrono il loro contributo possiamo giocarcela a viso aperto”.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Itas Trentino, nessuno Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015/16-2016/17, Aaron Russell a Trento nel biennio 2018/19, 2019/20.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Srecko Lisinac – 9 attacchi vincenti ai 500, Giulio Pinali – 5 punti ai 500, Lorenzo Sperotto – 1 gara alle 100 partite giocate (Itas Trentino); Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Francesco Recine – 4 muri vincenti ai 100, Toncek Stern – 8 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Maxwell Philip Holt – 5 ace ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).