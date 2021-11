“Questi mezzi sono un modo per rispondere fattivamente all’allontanamento delle persone dal trasporto pubblico comportato dal covid, grazie ad investimenti in innovazione, sostenibilità, efficienza, sicurezza e comfort per gli utenti”.

Così Antonio Nicolini, presidente di Seta, ha presentato nella mattinata del 5 ottobre la nuova flotta di autobus pronta da entrare in servizio nella nostra provincia, acquistata nell’ambito del piano di investimenti 2021-2023 dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Modena, Reggio Emilia e Piacenza. “Da qui al 2023 sostituiremo 267 mezzi nelle tre province – ha spiegato -, di cui 64 sono destinati a Piacenza“. I primi otto, per l’occasione parcheggiati in Piazza Mercanti, nei prossimi giorni saranno operativi sulle linee piacentine extraurbane. “Ed entro la fine del 2021, ne arriveranno altri 5 – ha specificato -. Sono mezzi con caratteristiche assolutamente innovative e a basso impatto ambientale (categoria Euro 6, ndr) e sostituiscono gli obsoleti di categoria Euro 2 ed Euro 3. L’obiettivo è portare l’età media dei bus, attualmente di 12, 7 anni, a 9,3 anni, in linea con gli standard europei”.

Il piano triennale predisposto da Seta mette sul piatto una spesa complessiva di 70 milioni di euro (27, 7 dalla Regione Emilia Romagna; 20,8 da Enti locali; 20,5 autofinanziati dall’azienda), con un investimento di 17 milioni solo per il bacino di Piacenza (7,2 dal Comune; 5,6 dalla Regione e 4,2 da Seta). Risorse impiegate per l’acquisto della flotta, ma anche per la realizzazione di nuove infrastrutture di supporto per l’erogazione del gas naturale necessario al funzionamento dei mezzi. Entro dicembre nel deposito Seta di via Arda, infatti, partiranno i lavori per la creazione del nuovo distributore aziendale di metano e biometano, che si prevede sarà inaugurato entro l’inizio della prossima estate.

Per quanto riguarda Piacenza, il cronoprogramma Seta prevede l’arrivo di 13 mezzi entro il 2021, quindi – entro la prima metà del 2022 – saranno consegnati altri 17 nuovi autobus, per cui è prevista l’alimentazione a metano, fino ad arrivare al totale di 64. Quelli della prima tranche – informa Seta – sono mezzi di produzione italiana, marca Iveco modello Crossway Line, in doppia versione: 7 hanno una lunghezza di 12 metri e possono ospitare fino a 75 passeggeri, di cui 46 con posto a sedere; 1 mezzo è allestito nella versione da 14 metri e dispone di 108 posti complessivi, di cui 59 a sedere. Per entrambe le versioni il riferimento è alla configurazione standard, al netto delle attuali normative covid che limitano la capienza massima all’80% dei posti complessivi.

Alla presentazione della nuova flotta, oltre a Nicolini, erano presenti il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri – “Si tratta – ha detto – di un momento importante e di grande soddisfazione, alle parole sono seguiti i fatti: è la conferma di un lavoro serio che si sta facendo sul trasporto pubblico” -; Paolo Garetti, amministratore unico di Tempi Agenzia; l’assessore comunale alla Mobilità Paolo Mancioppi; l’amministratore delegato di Seta Francesco Patrizi; Fabio Callori, rappresentante del Comune di Piacenza nel Cda di Seta, unitamente al direttore di Tempi Agenzia Paolo Ripamonti.